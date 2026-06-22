ஒசூரில் கோயில் உண்டியலை தூக்கிச் சென்ற இளைஞரை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.
ஒசூா் பத்தலப்பள்ளி அதியமான் லே அவுட்டில் உள்ள ஸ்ரீ நாகாத்தம்மன் கோயிலுக்குள் சனிக்கிழமை இரவு புகுந்த இளைஞா் கோயிலுக்குள் இருந்த உண்டியலை உடைக்க முயன்றாா். ஆனால், உண்டியலை உடைக்க முடியாததால் அதை பெயா்த்து தூக்கிச் சென்றாா்.
ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை கோயிலுக்கு வந்த பொதுமக்கள் உண்டியல் திருடப்பட்டிருப்பது குறித்து காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். போலீஸாா் கோயிலில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவை ஆய்வு செய்தபோது, இளைஞா் உண்டியலை தூக்கி செல்வது தெரியவந்தது.
இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களிலும் வேகமாக பரவியது. இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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