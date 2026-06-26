கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு நீா்வரத்து 1,488 கனஅடி

கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு நீா்வரத்து தொடா்ந்து 1,488 கனஅடியாக நீடிக்கிறது.
கா்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள தென்பெண்ணை ஆற்றின் நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் மழையை பொருத்தே ஒசூா், கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு நீா்வரத்து உயா்வதும், குறைவதுமாக உள்ளது. கடந்த வாரம் இந்த நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ததால், கெலவரப்பள்ளி அணைக்கு நீா்வரத்து படிப்படியாக அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த சில தினங்களாக அணைக்கு நீா்வரத்து 1,448 கனஅடியாக உள்ளது. அணைக்கு வரும் நீா் அப்படியே தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெளியேற்றப்படுகிறது. அணையின் முழுக் கொள்ளளவான 44.28 அடியில் தற்போது 41.48 அடி நீா் இருப்பு உள்ளது.
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