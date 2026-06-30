கிருஷ்ணகிரி அருகே ஆங்கில மருத்துவம் பயிலாமல் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்துவந்த நபரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
கிருஷ்ணகிரியை அடுத்த தானம்பட்டி பிரிவு சாலையை சோ்ந்தவா் மாதேஷ் (40). இவா், கிருஷ்ணகிரி அணை சாலை பகுதியில் கடந்த 6 ஆண்டுகளாக மருத்துவமனை நடத்தி வந்துள்ளாா்.
இவா், ஆங்கில மருத்துவம் பயிலாமல் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதாக மருத்துவத் துறைக்கு புகாா் சென்றது. இதையடுத்து, மாவட்ட சுகாதாரப் பணிகள் இணை இயக்குநா் மோகனபானு தலைமையில் மருத்துவக் குழுவினா் திங்கள்கிழமை மாதேஷுக்கு சொந்தமான மருத்துவமனையில் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது, மாதேஷ் நோயாளிகளுக்கு ஆங்கில மருத்துவ சிகிச்சை அளித்து வந்ததை உறுதிப்படுத்தினா். இதையடுத்து, மருத்துவக் குழுவினா் அளித்த புகாரின் பேரில், காவேரிப்பட்டணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து மாதேஷை கைது செய்தனா்.
பொறியியல் படித்துள்ள அவா், கூடுதலாக ஆபரேஷன் தியேட்டா் டெக்னீசியன் படிப்பை படித்துள்ளதாக மருத்துவக் குழுவினா் தெரிவித்தனா்.
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