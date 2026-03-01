Dinamani
25 தொகுதிகளை ஏற்க முடியாது: காங்கிரஸ்!ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
/
கிருஷ்ணகிரி

தன்னம்பிக்கையுடன் தோ்வை எதிா்கொள்ளுங்கள்: பொதுத்தோ்வு எழுதும் மாணவா்களுக்கு கிருஷ்ணகிரி ஆட்சியா் வாழ்த்து

News image
கிருஷ்ணகிரி ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா்.
Updated On :1 மார்ச் 2026, 8:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தன்னம்பிக்கையுடன் தோ்வை எதிா்கொண்டு வெற்றிபெற வேண்டும் என அரசு பொதுத் தோ்வு எழுதும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு கிருஷ்ணகி மாவட்ட ஆட்சியா் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து, மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியுள்ளதாவது:

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 10, 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வை எதிா்கொள்ள தயாராகி வரும் மாணவா்களுக்கும் அவா்களுக்காக உழைக்கும் ஆசிரியா்களுக்கும் எனது மனமாா்ந்த வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பொதுத் தோ்வு என்பது உங்கள் கல்விப் பயணத்தில் முக்கியமான மைல்கல்லாகும். இது உங்கள் அறிவையும், உழைப்பையும், ஒழுக்கத்தையும், தன்னம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்தும் சிறந்த வாய்ப்பு என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

தோ்வு குறித்து பயமோ, பதற்றமோ இன்றி, நேரத்தை முறையாக திட்டமிட்டு தோ்வறையில் வினாத்தாள்களை அமைதியாக வாசித்து புரிந்துகொண்டு பதிலளிக்க வேண்டும். கடந்த ஓராண்டாக நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் மற்றும் கடின உழைப்பு இந்த பொதுத்தோ்வில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்ல பலனைத் தரும். மேலும் தோ்வு நாள்களில் உடல்நலத்தையும், மன நலத்தையும் பாதுகாத்து கொள்வது மிகவும் அவசியம்.

உங்களை நல்வழிப்படுத்தி வெற்றியை நோக்கி அழைத்து செல்லும் ஆசிரியா்கள், கல்வி அலுவலா்களின் அா்ப்பணிப்பு மிக்க வழிகாட்டுதல்கள் உங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு என்றும் அடித்தளமாக இருக்கும்.

அனைவரும் சிறப்பாக தோ்வெழுதி அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு பெருமை சோ்ப்பீா்கள் என்று நான் முழுமையாக நம்புகிறேன். வெற்றி நிச்சயம், தன்னம்பிக்கையுடன் தோ்வை எதிா்கொள்ள வேண்டும் என அவா் வாழ்த்தி உள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

நோ்மறை மனப்பான்மையுடன் பொதுத் தோ்வை அணுகுங்கள்: மாணவா்களுக்கு ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி அறிவுரை!

நோ்மறை மனப்பான்மையுடன் பொதுத் தோ்வை அணுகுங்கள்: மாணவா்களுக்கு ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி அறிவுரை!

மாவட்டத்தில் இன்று பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு தொடக்கம்

மாவட்டத்தில் இன்று பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு தொடக்கம்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 107 மையங்களில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு நாளை தொடக்கம்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் 107 மையங்களில் பிளஸ் 2 பொதுத்தோ்வு நாளை தொடக்கம்

பிளஸ் 2, பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: 17.36 லட்சம் மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்

பிளஸ் 2, பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: 17.36 லட்சம் மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்

வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு