Dinamani
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு எதிரொலி: புணேயில் எரிவாயு தகன மையங்களை மூட உத்தரவு!சென்னையில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகத்தை நிறுத்துவதாக இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் நிறுவனம் அறிவிப்புபெங்களூரில் வணிக சிலிண்டர்கள் நிறுத்தம்! நாளை முதல் ஹோட்டல்கள் மூடல்! மும்பையில் தட்டுப்பாடு!தேர்தலுக்காக மட்டும் நாம் கூட்டணி வைக்கவில்லை, கொள்கைக்காக கூட்டணி வைத்துள்ளோம் - மு.க. ஸ்டாலின்மகளிர் உரிமைத் தொகையை யாராலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது : மு.க. ஸ்டாலின்திமுக ஆட்சியில் 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இலவச மின் இணைப்பு : திருச்சியில் மு.க. ஸ்டாலின் பேச்சுதலைசிறந்த வரலாற்றாசிரியர்களில் ஒருவரும் எழுத்தாளருமான கே.என். பணிக்கர் இன்று (மார்ச் 9) காலமானார். அவருக்கு வயது 89.சுவாமிமலை கோயிலில் 2 மின்தூக்கிகள் அமைக்க ரூ. 3.55 கோடியா? அண்ணாமலை கேள்விராகுல் மீதான அவதூறு வழக்கு: மார்ச் 12-ல் விசாரணை!
/
கிருஷ்ணகிரி

ஒசூா் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரி பேராசிரியருக்கு விருது

மின்னணு மற்றும் தொடா்பியல் பொறியியல் கல்வித் துறையில் புதுமையான ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் கல்வி

News image
அவிநாசிலிங்கம் கல்லூரியில் நடைபெற்ற மகளிா் தின விழாவில் விருதுபெற்ற ஒசூா் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரி பேராசியா் சுமதி.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 7:04 pm

Syndication

ஒசூா்: மின்னணு மற்றும் தொடா்பியல் பொறியியல் கல்வித் துறையில் புதுமையான ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் கல்வி பங்களிப்புக்காக ஒசூா் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரி பேராசிரியருக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அவிநாசிலிங்கம் மகளிா் இல்லவியல் மற்றும் உயா்கல்வி நிறுவனம் சாா்பில், கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 14-ஆவது ஆண்டு மகளிா் சாதனையாளா் விருது-2026 ஒசூா் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரியின் மின்னணு மற்றும் தொடா்பியல் துறைத் தலைவா் எஸ்.சுமதிக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த விருதை துணைவேந்தா் வி.பாரதி ஹரிஷங்கா், இயக்குநா் (பொ) வி.பிரேமலா பிரியதா்ஷினி முன்னிலையில் வழங்கினாா்.

டாக்டா் எஸ்.சுமதி கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, புதுமை மற்றும் கல்வித் தலைமையில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்கொண்ட சிறந்த கல்வியாளா் ஆவாா்.

இதுவரை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் 12 முனைவா் பட்ட ஆய்வாளா்களை வழிநடத்தி பட்டம்பெறச் செய்துள்ளாா். தற்போது 8 முனைவா் பட்ட ஆய்வாளா்களுக்கு வழிகாட்டியாக உள்ளாா். இவருக்கு 9 காப்புரிமைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 10 காப்புரிமைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மேலும், இவா் 5 தொழில்நுட்ப நூல்கள் எழுதியதுடன், 196 ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளாா்.

இவ்விருதை பெற்ற்காக கல்லூரி நிா்வாகம், முதல்வா்ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன், இயக்குநா் ஜி.ரங்கநாத், தலைவா், துறைத் தலைவா்கள் மற்றும் சக பணியாளா்களுக்கு எஸ்.சுமதி நன்றியைத் தெரிவித்தாா்.

டிரெண்டிங்

கதிா் கல்லூரியில் மகளிா் தினம்

கதிா் கல்லூரியில் மகளிா் தினம்

கோவில்பட்டி என்இசி பேராசிரியைக்கு தேசிய விருது

கோவில்பட்டி என்இசி பேராசிரியைக்கு தேசிய விருது

கோபி பி.கே.ஆா். மகளிா் கல்லூரியில் கல்லூரிகளுக்கிடையிலான மாணவா்கள் சந்திப்பு

கோபி பி.கே.ஆா். மகளிா் கல்லூரியில் கல்லூரிகளுக்கிடையிலான மாணவா்கள் சந்திப்பு

ஒசூா் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா

ஒசூா் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு