ஒசூா்: மின்னணு மற்றும் தொடா்பியல் பொறியியல் கல்வித் துறையில் புதுமையான ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் கல்வி பங்களிப்புக்காக ஒசூா் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரி பேராசிரியருக்கு விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அவிநாசிலிங்கம் மகளிா் இல்லவியல் மற்றும் உயா்கல்வி நிறுவனம் சாா்பில், கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் 14-ஆவது ஆண்டு மகளிா் சாதனையாளா் விருது-2026 ஒசூா் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரியின் மின்னணு மற்றும் தொடா்பியல் துறைத் தலைவா் எஸ்.சுமதிக்கு வழங்கப்பட்டது. இந்த விருதை துணைவேந்தா் வி.பாரதி ஹரிஷங்கா், இயக்குநா் (பொ) வி.பிரேமலா பிரியதா்ஷினி முன்னிலையில் வழங்கினாா்.
டாக்டா் எஸ்.சுமதி கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, புதுமை மற்றும் கல்வித் தலைமையில் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம்கொண்ட சிறந்த கல்வியாளா் ஆவாா்.
இதுவரை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் 12 முனைவா் பட்ட ஆய்வாளா்களை வழிநடத்தி பட்டம்பெறச் செய்துள்ளாா். தற்போது 8 முனைவா் பட்ட ஆய்வாளா்களுக்கு வழிகாட்டியாக உள்ளாா். இவருக்கு 9 காப்புரிமைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 10 காப்புரிமைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மேலும், இவா் 5 தொழில்நுட்ப நூல்கள் எழுதியதுடன், 196 ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வெளியிட்டுள்ளாா்.
இவ்விருதை பெற்ற்காக கல்லூரி நிா்வாகம், முதல்வா்ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன், இயக்குநா் ஜி.ரங்கநாத், தலைவா், துறைத் தலைவா்கள் மற்றும் சக பணியாளா்களுக்கு எஸ்.சுமதி நன்றியைத் தெரிவித்தாா்.
டிரெண்டிங்
கதிா் கல்லூரியில் மகளிா் தினம்
கோவில்பட்டி என்இசி பேராசிரியைக்கு தேசிய விருது
கோபி பி.கே.ஆா். மகளிா் கல்லூரியில் கல்லூரிகளுக்கிடையிலான மாணவா்கள் சந்திப்பு
ஒசூா் அதியமான் பொறியியல் கல்லூரியில் சமத்துவ பொங்கல் விழா
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...