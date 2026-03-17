கிருஷ்ணகிரி

தவெகவுடன் கூட்டணி இல்லை: கே.பி.முனுசாமி

தவெகவுடன் கூட்டணி இல்லை என்று அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளா் கே.பி.முனுசாமி எம்எல்ஏ தெரிவித்தாா்.

தவெக தலைவர் விஜய்- கோப்புப்படம்
Updated On :17 மார்ச் 2026, 11:04 pm

கிருஷ்ணகிரி புகா் பேருந்து நிலையம் அருகில் உள்ள அண்ணா சிலை எதிரே என்டிஏ கூட்டணி சாா்பில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. அப்போது, அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளா் கே.பி.முனுசாமி எம்எல்ஏ செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்ததாவது: அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, தொகுதிப் பங்கீட்டு குழுவை அமைத்துள்ளாா்.

விரைவில் அக்குழு வேட்பாளா் நோ்காணலை தொடங்கும். விஜய்யின் தவெகவுடன் கூட்டணிக்காகவே அதிமுக கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடு தாமதமாவதாக கூறுவதில் உண்மையில்லை.

தவெகவுடன் கூட்டணி பேச்சுவாா்த்தை நடத்தவில்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிவிட்டாா். எனவே, அக்கட்சியுடன் கூட்டணி இல்லை என்றாா்.

ஆட்சியில் பங்கு என்றபோதிலும், விஜய் தனித்து விடப்பட்டார்: சீமான்

