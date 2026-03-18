ஒசூரில் உள்ள விமான நிலையத்தை பன்னாட்டு விமான நிலையமாக மேம்படுத்தி விமான சேவையை தொடங்க வேண்டும் என்று பாஜக மாநிலச் செய்தித் தொடா்பாளா் சி.நரசிம்மன் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் கூறியதாவது:
அரசாங்கம் எந்த காரணத்திற்காகவும் ஒசூா் பகுதி விவசாயிகளின் விளைநிலங்களை அபகரிக்கக் கூடாது.
ஆந்திரம் மற்றும் கா்நாடக மாநிலங்களில் மா விவசாயிகளுக்கு டன்னுக்கு ரூ. 6 ஆயிரம் மானியம் வழங்கப்படுவதுபோல, தமிழக விவசாயிகளுக்கும் வழங்க வேண்டும். இதுகுறித்து மத்திய அமைச்சா் சிவராஜ்சிங் சவுகானிடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
புதிய விமான நிலையம் அமைப்பதற்காக விவசாய நிலங்களை அழிப்பதைவிட, தற்போதுள்ள விமான நிலையத்தையே மேம்படுத்தி, ஒசூா் மாநகரத்திற்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும்.
ஒசூரின் வளா்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல போக்குவரத்து வசதிகள் அவசியம். ஒசூா் - பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை இன்னும் முடிவடையவில்லை. தமிழகம் மற்றும் கா்நாடக முதல்வா்கள் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி இத்திட்டத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டும்.
ஒசூரிலிருந்து சென்னை செல்லும் மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக, ஒசூரிலிருந்து இரண்டு ரயில் பெட்டிகளை கே.ஆா். புரத்தில் ரயிலுடன் இணைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
கா்நாடக அரசு, ஒசூா் விமான நிலையத்திற்கு அனுமதி வழங்கத் தயங்குவதால், இதுகுறித்து தமிழக அரசு பேசித் தீா்வுகாண வேண்டும்.
ஒசூா், தளி, சூளகிரி பகுதிகளில் விளையும் பொருள்களுக்கு உரிய விலை கிடைக்க விவசாய ஏற்றுமதி மண்டலம் அமைக்க வேண்டும். ஒசூரில் தொழில் துறையும் விவசாயமும் இணைந்து வளர வேண்டும் என்பதே பாஜகவின் நோக்கம்.
ஒசூரை முன்மாதிரி நகரமாக மாற்ற பாஜக திட்டமிட்டுள்ளது.
ஒசூா் பகுதியில் நிலவும் சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னைகளை சரிசெய்ய கூடுதல் காவலா்களை நியமிக்க வேண்டும்.
கெலவரப்பள்ளி அணையில் கழிவுநீா் கலப்பதைத் தடுத்து, அதை சுற்றுலாத் தலமாக மாற்ற வேண்டும்.
அரசியல் வேறுபாடுகளைத் தாண்டி ஒசூா் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயா்த்தவும், சட்டம்- ஒழுங்கை பாதுகாக்கவும் பாஜக என்றும் துணை நிற்கும் என்றாா்.
பேட்டியின்போது பாஜக முன்னாள் மாவட்டத் தலைவரும், ஒசூா் தொகுதி தோ்தல் இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எம்.நாகராஜ் உடனிருந்தாா்.
டிரெண்டிங்
யுகாதி பண்டிகை: ஒசூரில் பூக்களின் விலை உயா்வு
மதுரை சர்வதேச விமான நிலையம்! அரசாணை வெளியீடு!
மதுரை விமான நிலையத்துக்கு சா்வசேத அந்தஸ்து அறிவிப்புக்கு வரவேற்பு
ஒசூரில் விமான நிலையம், அறிவுசாா் வழித்தடத்துக்கு விளைநிலங்களை கையகப்படுத்த எதிா்ப்பு
வீடியோக்கள்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...