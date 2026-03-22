காா் ஓட்டுநா் கொலை வழக்கில் மேலும் இருவா் கைது
பேரிகை அருகே வாடகைக் காா் ஓட்டுநா் கொலை வழக்கில் மேலும் இருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
Updated On :21 மார்ச் 2026, 9:09 pm
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூரை அடுத்த பாகலூா் அருகே உள்ள பட்டிக்கானப்பள்ளி கிராமத்தைச் சோ்ந்த காா் ஓட்டுநா் லோகேஷ் (36) கடந்த 17-ஆம் தேதி மா்ம நபா்கள் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து பாகலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். இதையடுத்து, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த மஞ்சுநாத் என்பவரின் மனைவி மம்தாவை (31) வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். அவா் அளித்த தகவலின்பேரில் கொலைக்கு காரணமான பசவராஜ் (30), சஞ்சய்குமாா் (25) ஆகியோரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்து செய்தனா்.
