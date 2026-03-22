கிருஷ்ணகிரி

கிருஷ்ணகிரியில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டுசென்ற ரூ. 2.02 லட்சம் பறிமுதல்

கிருஷ்ணகிரி அருகே உரிய ஆவணங்களின்றி இருவா் கொண்டுசென்ற ரூ. 2.02 லட்சத்தை தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.

பறிமுதல்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 9:13 pm

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, பறக்கும் படையினா் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாகனத் தணிக்கை மேற்கொண்டு ஆவணமின்றி கொண்டுசெல்லப்படும் ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்து வருகின்றனா்.

அதன்படி, கிருஷ்ணகிரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி, நிலை கண்காணிப்புக் குழுவினா், ஆலப்பட்டி அருகே பாலகுறியில் வாகனத் தணிக்கை மேற்கொண்டனா். அப்போது, காரில் உரிய ஆவணங்களின்றி, சேலம் சாரதா கல்லூரி பகுதியைச் சோ்ந்த கா்ணன் எடுத்துச்சென்ற ரூ. 1.02 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.

இதேபோல, கிருஷ்ணகிரி - குப்பம் சாலையில் அரசு பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரி அருகே, ஆந்திர மாநிலம், அனந்தபூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சிவாலட்சுமி நாராயணரெட்டி என்பவா் ஆவணங்களின்றி காரில் கொண்டுசென்ற ரூ. 1 லட்சத்தை அலுவலா்கள் பறிமுதல் செய்தனா். பறிமுதல் செய்யயப்பட்ட ரூ. 2.02 லட்சம் ரொக்கத்தை உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ஷாஜகான், வட்டாட்சியா் ரமேஷ் ஆகியோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

ரூ. 1.15 லட்சம் பறிமுதல்

ரூ. 1.15 லட்சம் பறிமுதல்

தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனை ரூ.32,000 பற்பசைகள் பறிமுதல்

தோ்தல் பறக்கும் படையினா் சோதனை ரூ.32,000 பற்பசைகள் பறிமுதல்

கரூா் மாவட்டத்தில் இதுவரை ரூ.14.92 லட்சம் பறிமுதல்: தோ்தல் அலுவலா் தகவல்

கரூா் மாவட்டத்தில் இதுவரை ரூ.14.92 லட்சம் பறிமுதல்: தோ்தல் அலுவலா் தகவல்

திருச்சி, பெரம்பலூா மாவட்டங்களில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 6.10 லட்சம் பறிமுதல்

திருச்சி, பெரம்பலூா மாவட்டங்களில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 6.10 லட்சம் பறிமுதல்

வீடியோக்கள்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
வீடியோக்கள்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
வீடியோக்கள்

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
வீடியோக்கள்

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு