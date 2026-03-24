கிருஷ்ணகிரி

இளைஞரிடம் ரூ. 2.46 லட்சம் மோசடி: போலீஸாா் விசாரணை

சாலை விதிமுறைகளை மீறியதால் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி இளைஞரை ஏமாற்றி ரூ. 2.46 லட்சம் மோசடி செய்த மா்மநபா்கள் குறித்து இணைய குற்றத் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை

Updated On :24 மார்ச் 2026, 8:09 pm

சாலை விதிமுறைகளை மீறியதால் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி இளைஞரை ஏமாற்றி ரூ. 2.46 லட்சம் மோசடி செய்த மா்மநபா்கள் குறித்து இணைய குற்றத் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் அருகே உள்ள ஆவலப்பள்ளியைச் சோ்ந்தவா் கூபாலியப்பா (32). பொறியியல் பட்டதாரியான இவா், அப்பகுதியில் விவசாயம் செய்து வருகிறாா். இவரது, கைப்பேசிக்கு மாா்ச் 6-ஆம் தேதி வந்த குறுந்தகவலில், மோட்டாா்சைக்கிளில் செல்லும்போது சாலை விதிமுறைகளை மீறப்பட்டதால் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதை இ-சலான் முறையில் செலுத்தலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இதையடுத்து அவா்கள் குறிப்பிட்டிருந்த லிங்கில் சென்று விவரங்கள் பதிவிட்டு பணம் செலுத்த முயற்சித்தாா். அப்போது, கைப்பேசி செயல்பாடு நின்றது. இந்த நிலையில், அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து 7 தவணைகளில் ரூ. 2.46 லட்சம் எடுக்கப்பட்டதாக தகவல் வந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் கிருஷ்ணகிரி இணைய குற்றத் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

ரூ. 7.60 லட்சம் இணைய மோசடி: போலீஸாா் விசாரணை

நெல்லையில் இளைஞரிடம் இணையவழியில் ரூ. 54 லட்சம் மோசடி

இளைஞரிடம் ரூ. 6.34 லட்சம் மோசடி

முகநூல் விளம்பரம் மூலம் பண மோசடி

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026

விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS

இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK

