போச்சம்பள்ளியில் ரூ. 13.37 லட்சத்துக்கு கொப்பரை ஏலம்

போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் இ-நாம் முறையில் 9,895 கிலோ கொப்பரை ரூ. 13.37 லட்சத்துக்கு ஏலம் போயின.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் நடைபெற்ற ஏலத்துக்கு 9,895 கிலோ கொப்பரை தேங்காய்களை விவசாயிகள் கொண்டு வந்தனா். ஒரு கிலோ அதிகபட்சமாக ரூ. 145.69-க்கும், குறைந்தபட்சம் ரூ. 76.19-க்கும், சராசரியாக ரூ.143-க்கும் என மொத்தம் ரூ. 13.37 லட்சத்துக்கு ஏலம் போனது. இதன்மூலம் 70 விவசாயிகள் பயன் பெற்றனா்.
இதுகுறித்து, போச்சம்பள்ளி ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூட கண்காணிப்பாளா் அருள்வேந்தன் கூறியதாவது: விற்பனைக் கூடத்தில் தேசிய மின்னணு வேளாண் சந்தை (இ-நாம்) முறையில் விளைபொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. ஏலத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து வியாபாரிகள் கலந்துகொண்டனா். இதில் கொப்பரை தேங்காய் நல்ல விலைக்கு விற்பனையானது. விற்பனை செய்யப்பட்ட கொப்பரைகளுக்கான கொள்முதல் தொகை உடனடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டது.
மேலும், பருத்தி, நெல் ஏலமும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வாய்ப்பை விவசாயிகள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
