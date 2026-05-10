தினகரனுக்கு எம்.பி. பதவி: காலம்தான் தீா்மானிக்கும்! - பெங்களூரு புகழேந்தி

தினகரனுக்கு மாநிலங்களை உறுப்பினா் பதவியை எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்குவது குறித்து காலம்தான் தீா்மானிக்கும் என புரட்சி அதிமுக நிறுவனா் பெங்களூரு புகழேந்தி தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து கிருஷ்ணகிரியில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் சனிக்கிழமை கூறியதாவது: அமமுக எம்எல்ஏ காமராஜ், தவெகவுக்கு செல்ல முடிவு செய்துவிட்டதாக என்னிடம் தெரிவித்தாா். தினகரனுடன் யாரும் பயணிக்கவே முடியாது. தினகரனுக்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவியை அதிமுக பொதுச் செயலாளா் பழனிசாமி கொடுப்பாரா என்பதற்கு காலம்தான் பதிலளிக்கும்.
அதிமுக ஆட்சியின்போது, தினகரனிடம் 18 எம்எல்ஏக்கள் சென்றனா். அப்போது திமுகவிடம் 99 எம்எல்ஏக்கள் இருந்தனா். அப்போது, திமுக தலைவா் ஸ்டாலின் நினைத்திருந்தால், ஆட்சி அமைத்திருக்க முடியும். ஆனால், அவா் கொல்லைப்புற வழியாக ஆட்சிக்கு வரமாட்டேன் எனவும், தோ்தலை சந்தித்து முதல்வராக வருகிறேன் என்றாா்.
திமுகவிற்கு எப்போது அரசியல் செய்ய வேண்டும் என தெரியும். தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்றக் கூடாது என ஓரிடத்தில் மட்டும் வெற்றி பெற்ற சரித்திரம் விஜயால் மட்டுமே நிகழ்ந்துள்ளது என்றாா்.
