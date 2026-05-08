Dinamani
தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மே 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதவெகவுக்கு ஆதரவா - இல்லையா? இடதுசாரிகள், விசிக இன்று ஆலோசனைஅதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தீவிர ஆலோசனை பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடுஆந்திரத்தில் இருந்து 500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல்விஜய் விவகாரம்: ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்தாய், தந்தை இல்லா பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கும் சிறப்புத் திட்டம் தொடக்கம்
/
கடலூர்

நகா்மன்ற உறுப்பினா் பதவியை ராஜிநாமா செய்த பண்ருட்டி எம்எல்ஏ

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அதிமுக எம்எல்ஏ க.மோகன் தனது நகா்மன்ற உறுப்பினா் பதவியை வியாழக்கிழமை ராஜிநாமா செய்தாா்.

News image

பண்ருட்டி நகராட்சி ஆணையா் காஞ்சனாவிடம் ராஜிநாமா கடிதத்தை வழங்கிய பண்ருட்டி அதிமுக எம்எல்ஏ க.மோகன்.

Updated On :8 மே 2026, 6:51 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அதிமுக எம்எல்ஏ க.மோகன் தனது நகா்மன்ற உறுப்பினா் பதவியை வியாழக்கிழமை ராஜிநாமா செய்தாா்.

பண்ருட்டி காமராஜா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் க.மோகன். தக்காளி மொத்த வியாபாரம் செய்து வருகிறாா். இவா், கடந்த 2022-இல் நடைபெற்ற நகா்ப்புற உள்ளாட்சித் தோ்தலில் போட்டியிட்டு பண்ருட்டி நகா்மன்ற 24-ஆவது வாா்டு அதிமுக உறுப்பினராகப் பணியாற்றி வந்தாா்.

இந்த நிலையில், அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் பண்ருட்டி தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டாா். இந்தத் தோ்தலில் அவா் வெற்றிபெற்று பண்ருட்டி எம்எல்ஏவாக தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.

இதையடுத்து, க.மோகன், தனது நகா்மன்ற உறுப்பினா் பதவியை வியாழக்கிழமை ராஜிநாமா செய்தாா். இதற்கான கடிதத்தை பண்ருட்டி நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆணையா் காஞ்சனாவிடம் வழங்கினாா்.

தொடர்புடையது

தோ்தல் தோல்வி: காரைக்கால் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் ராஜிநாமா

தோ்தல் தோல்வி: காரைக்கால் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் ராஜிநாமா

எம்.எல்.ஏ-வாக வெற்றி! எம்.பி. பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி.வி. சண்முகம்!!

எம்.எல்.ஏ-வாக வெற்றி! எம்.பி. பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி.வி. சண்முகம்!!

புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி ராஜிநாமா!

புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி ராஜிநாமா!

மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சுநேத்ரா பவார்!

மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சுநேத்ரா பவார்!

வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு