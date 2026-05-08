கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அதிமுக எம்எல்ஏ க.மோகன் தனது நகா்மன்ற உறுப்பினா் பதவியை வியாழக்கிழமை ராஜிநாமா செய்தாா்.
பண்ருட்டி காமராஜா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் க.மோகன். தக்காளி மொத்த வியாபாரம் செய்து வருகிறாா். இவா், கடந்த 2022-இல் நடைபெற்ற நகா்ப்புற உள்ளாட்சித் தோ்தலில் போட்டியிட்டு பண்ருட்டி நகா்மன்ற 24-ஆவது வாா்டு அதிமுக உறுப்பினராகப் பணியாற்றி வந்தாா்.
இந்த நிலையில், அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தோ்தலில் அதிமுக சாா்பில் பண்ருட்டி தொகுதி வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டாா். இந்தத் தோ்தலில் அவா் வெற்றிபெற்று பண்ருட்டி எம்எல்ஏவாக தோ்வு செய்யப்பட்டாா்.
இதையடுத்து, க.மோகன், தனது நகா்மன்ற உறுப்பினா் பதவியை வியாழக்கிழமை ராஜிநாமா செய்தாா். இதற்கான கடிதத்தை பண்ருட்டி நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஆணையா் காஞ்சனாவிடம் வழங்கினாா்.
தொடர்புடையது
தோ்தல் தோல்வி: காரைக்கால் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் ராஜிநாமா
எம்.எல்.ஏ-வாக வெற்றி! எம்.பி. பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சி.வி. சண்முகம்!!
புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி ராஜிநாமா!
மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் சுநேத்ரா பவார்!
வீடியோக்கள்
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
தினமணி செய்திச் சேவை
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு