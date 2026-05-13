/
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் அருகே சூசூவாடி பகுதியில் சிப்காட் போலீஸாா் வாகனத் தணிக்கையில் செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டிருந்தனா்.
அப்போது, பெங்களூரில் இருந்து ஒசூா் நோக்கி வந்த அரசு சொகுசுப் பேருந்தில் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்
அதில், அரசால் தடை செய்யப்பட்ட மெத்தபெட்டமைன் என்னும் போதைப் பொருளைக் கடத்திவந்த கேரள மாநிலத்தைச் சோ்ந்த விஞ்ஜோவை (31) கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 220 கிராம் மெத்தபெட்டமைனை கைப்பற்றினா்.
மேலும், போலீஸாா் அவரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
திட்டக்குடி அருகே 44 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்
போதைப் பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை: 23 போ் கைது
டாஸ்மாக் மதுபாட்டில்கள் கடத்தியவா் கைது
சா்வதேச போதைப் பொருள் வழக்கில் தலைமறைவு நபா் திருச்சியில் கைது
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
14 மணி நேரங்கள் முன்பு