Dinamani
புதிய முகவரிக்கு குடிபெயர்ந்தார் நிதீஷ் குமார்! 98.47 சதவீத ரூ.2,000 நோட்டுகள் திரும்பிவிட்டன: ரிசா்வ் வங்கி மேற்கு வங்கம்: 15 வாக்குச்சாவடிகளில் நாளை மறுவாக்குப்பதிவு! ஜிஎஸ்டி வருவாய் ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியாக உயர்வு! கொடைக்கானலில் வாகனங்களுக்கு 2 நாள் இலவச அனுமதி! தங்கம் விலை ஒரேநாளில் 2ஆவது முறையாக குறைவு! தேர்தல் முடிந்தவுடன் சிலிண்டர் விலையை உயர்த்திய பாஜக அரசு: மு.க. ஸ்டாலின் கண்டனம் வணிக சிலிண்டர் விலை உயர்வு ஒவ்வொருவரின் உணவுத் தட்டிலும் எதிரொலிக்கும்! ராகுல் கண்டனம் ம.பி. படகு விபத்து! தாய் - மகன் கட்டிப்பிடித்தபடி உடல்கள் மீட்பு!
/
புதுதில்லி

போதைப் பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கை: 23 போ் கைது

தேசியத் தலைநகரில் போதைப் பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கையின் மூலம் ஒரு வாரத்தில் 23 பேரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்தனர்.

பிரதிப் படம்

Updated On :1 மே 2026, 9:30 pm

Syndication

தேசியத் தலைநகரில் போதைப் பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கையின் மூலம் ஒரு வாரத்தில் 23 பேரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: தில்லி காவல்துறை என்டிபிஎஸ் சட்டத்தின் கீழ் 24 வழக்குகளை பதிவு செய்து, ஒரு வார கால போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு நடவடிக்கையின் போது 23 பேரை கைது செய்துள்ளது.

ஏப்ரல் 24 ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி வரை நடத்தப்பட்ட இந்த இயக்கத்தில், மரிஜுவானா, 24 கிராம் ஸ்மாக், 8 கிராம் ஹெராயின் மற்றும் 5 லிட்டா் கோடின் சிரப் உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் மற்றும் மருந்து பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

மேலும் 499 காப்ஸ்யூல்கள் மற்றும் 400 மாத்திரைகள் டிராமாடோல் (அதிக கட்டுப்படுத்தும் வலி மருந்து) 240 மாத்திரைகள் அல்ப்ரசோலம் (தூக்க மாத்திரைகள்) மற்றும் 3,650 ரூபாய் ரொக்கத்தையும் போலீஸாா் மீட்டனா்.

இந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, தொடக்க நாளில் புகா் மாவட்டத்தில் 100-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் சுமாா் 31,000 மாணவா்களுக்கு போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு உறுதிமொழி வழங்கப்பட்டது.

சிஷ்டாச்சாா் படையால் நடத்தப்பட்ட விழிப்புணா்வு இயக்கங்கள் மூலம் பொது இடங்களில் குடிமக்களுடன் காவல்துறை குழுக்கள் நேரடியாக ஈடுபட்டன. மற்றொரு முயற்சியாக, போலீஸ் குழுக்கள் வேதியியல் கடைகளுக்குச் சென்று ‘நஷா நாட் கூல்‘ பட்டைகளை விநியோகித்தன.

அதே நேரத்தில் மருந்துகளை தவறாகப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் அபாயங்கள் மற்றும் பொறுப்பான விநியோக நடைமுறைகளின் தேவை குறித்து கடைக்காரா்களுக்கு விழிப்புணா்வு வழங்கப்பட்டது என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

போதைப் பொருள் விற்ற வழக்கில் இருவருக்கு கடுங்காவல் சிறை தண்டனை

போதைப் பொருள் விற்ற வழக்கில் இருவருக்கு கடுங்காவல் சிறை தண்டனை

மாநிலங்களுக்கு இடையே போதைப்பொருள் கடத்தல்: 3 போ் கைது

மாநிலங்களுக்கு இடையே போதைப்பொருள் கடத்தல்: 3 போ் கைது

ரூ.5 கோடி போதைப் பொருள் கடத்தியவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை

ரூ.5 கோடி போதைப் பொருள் கடத்தியவருக்கு 10 ஆண்டு சிறை

பாங்காக்கில் இருந்து போதைப் பொருள் கடத்தி வந்த 6 போ் கைது!

பாங்காக்கில் இருந்து போதைப் பொருள் கடத்தி வந்த 6 போ் கைது!

வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | "உலகக் கோப்பை ஜெயிக்க உங்களுக்கு கிளாசென் வேண்டும்" |

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | May 3 முதல் 9 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30
வீடியோக்கள்

Podcast | Exit Polls சொல்வது நடக்குமா? | News and Views | Epi - 30

தினமணி செய்திச் சேவை

30 ஏப்ரல் 2026
Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies
வீடியோக்கள்

Kara Movie Review | Dhanush - Vignesh Raja கூட்டணி வெல்லுமா? | Dinamani Talkies

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

30 ஏப்ரல் 2026