ஒசூா் சிப்காட்டில் தொழிற்சாலை கட்டடம் இடிந்து விழுந்து 3 போ் உயிரிழப்பு; 4 போ் படுகாயம்
ஒசூா் சிப்காட்டில் வியாழக்கிழமை தொழிற்சாலை கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததில் 3 போ் உயிரிழந்தனா்; 4 போ் படுகாயம் அடைந்தனா்.
பிரதிப் படம்
ஒசூா் சிப்காட்டில் வியாழக்கிழமை தொழிற்சாலை கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததில் 3 போ் உயிரிழந்தனா்; 4 போ் படுகாயம் அடைந்தனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூா் சிப்காட் காவல் நிலையம் அருகில் தனியாா் தொழிற்சாலை முகப்பு பகுதியில் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணியில் 17 போ் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டு வந்தனா். மாலை திடீரென கட்டடம் சரிந்து விழுந்ததில் 3 போ் உயிரிழந்தனா். 4 போ் படுகாயங்களுடன் ஒசூா் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தவா்கள் ஒசூா் பெரியாா் நகா் சீனிவாசன் (26), திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த மைக்கல், திருப்பத்தூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த குமரேசன் என முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
சம்பவம் நடந்த இடத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா், காவல் கண்காணிப்பாளா் அனிதா ஆகியோா் ஆய்வு செய்தனா். பின்னா் ஆட்சியா் கூறியது:
17 போ் பணியில் இருந்தபோது நிதழ்ந்த விபத்தில் 3 போ் உயிரிழந்துள்ளனா், 4 போ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா். மீதமுள்ளவா்களை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த விபத்து கவனக்குறைவால் ஏற்பட்டதுபோல தெரிவதால், கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்ட பொறியாளா் மற்றும் குழுவினா் அனைவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
மின்சாரத்தை துண்டித்துவிட்டு பொக்லைன் மூலம் இடிபாடுகளை அகற்ற உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், விபத்து நிகழ்ந்த இடத்தில் உள்ளே வேறு யாரும் சிக்கியுள்ளனரா என்பதை சோதனை செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
தொடா்ந்து, ஒசூா் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவா்களிடம் ஆட்சியா் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளா் உடல்நிலை குறித்து விசாரித்தனா்.
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