தனியாா் நிறுவனத்தில் 3 தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்த விவகாரம்: மேற்பாா்வையாளா் மீது வழக்குப் பதிவு
ராயக்கோட்டை அருகே தனியாா் நிறுவனத்தில் விஷவாயு தாக்கி 3 ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், அந்த நிறுவனத்தின் மேற்பாா்வையாளா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
போலீஸ் - கோப்புப்படம்.
ராயக்கோட்டை அருகே தனியாா் நிறுவனத்தில் விஷவாயு தாக்கி 3 ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில், அந்த நிறுவனத்தின் மேற்பாா்வையாளா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனா்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ராயக்கோட்டை அருகே வன்னியபுரத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியாா் நிறுவனத்தில் கடந்த 9-ஆம் தேதி ஏற்பட்ட விபத்தில், அங்கு ஒப்பந்தத் தொழிலாளா்களாகப் பணியாற்றி வந்த தருமபுரி மாவட்டம், பெல்ராம்பட்டியைச் சோ்ந்த சாரதிகுமாா் (25), பஞ்சபள்ளி தின்னூரைச் சோ்ந்த அக்மல் (28), ஜம்பூத் பகுதியைச் சோ்ந்த காவேரி (31) ஆகிய 3 பேரும் உயிரிழந்தனா்.
உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கக் கோரி, அவா்களது உறவினா்கள் உடல்களைப் பெற்றுக்கொள்ள மறுத்து செவ்வாய்க்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். உயிரிழந்தவா்களின் பெயரில் காப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளதால், விரைவில் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என உறுதியளிக்கப்பட்டதைத் தொடா்ந்து, போராட்டத்தைக் கைவிட்டனா்.
இதையடுத்து, உயிரிழந்த தொழிலாளா்களின் உடல்களை உடனடியாக பிரேத பரிசோதனை செய்து, உறவினா்களிடம் ஒப்படைக்க மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா் உத்தரவிட்டாா். அதன்படி, பிரேத பரிசோதனை நடைபெற்றது. இதில், 3 தொழிலாளா்களும் விஷவாயு தாக்கி உயிரிழந்தது உறுதி செய்யப்பட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இதுதொடா்பாக, பணியின்போது கவனக்குறைவாக இருந்ததாக, தனியாா் நிறுவனத்தின் மேற்பாா்வையாளா் அா்ஜுனன் (34) மீது ராயக்கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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