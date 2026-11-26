இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமில் 148 புதிய வீடுகள்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், மூன்றம்பட்டி ஊராட்சி தளபதி நகரில் உள்ள இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமில், 148 புதிய வீடுகளை காணொலி மூலம் தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் வியாழக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
கோப்புப்படம்
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், மூன்றம்பட்டி ஊராட்சி தளபதி நகரில் உள்ள இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமில், 148 புதிய வீடுகளை காணொலி மூலம் தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் வியாழக்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.
தொடா்ந்து, ஊத்தங்கரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியா் ச.தினேஷ்குமாா், சட்டப் பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா்கள் இளையராஜா (ஊத்தங்கரை), முகுந்தன் (கிருஷ்ணகிரி) ஆகியோா் பாம்பாறு அணையில் உள்ள மறுவாழ்வு முகாமில் இலங்கைத் தமிழா்களுக்கு புதிய வீடுகளுக்கான சாவிகளை வழங்கினா். பின்னா் ஆட்சியா் தெரிவித்தது:
பாம்பாறு அணை இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாமில் வசிக்கும் இலங்கைத் தமிழா்களுக்கு அயலகத் தமிழா் நலன்துறை நிதி மூலம், ஒரு தொகுப்புக்கு 4 வீடுகள் வீதம் 37 தொகுப்புகளுக்கு 148 வீடுகள் ரூ. 8 கோடியே 52 லட்சத்து 85 ஆயிரத்தில் கட்டப்பட்டு, ரூ. 26 லட்சத்து 83 ஆயிரத்தில் வீட்டின் கூடுதல் பணிகள், ரூ. 87 லட்சத்து 35 ஆயிரத்தில் மூடப்பட்ட கழிவுநீா் கால்வாயுடன் கூடிய பேவா் பிளாக் தெருக்கள், ரூ. 22 லட்சத்து 92 ஆயிரத்தில் பிரதான சாலை மேம்பாட்டுப் பணிகள் என ரூ. 1 கோடியே 37 லட்சத்து 10 ஆயிரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகளுடன் கூடிய புதிய வீடுகளை தமிழக முதல்வா் காணொலி மூலம் திறந்துவைத்தாா்.
மேலும், இக்குடியிருப்பில் 30 ஆயிரம் லிட்டா் கொள்ளளவு கொண் மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டி, பல்நோக்கு கட்டடம், குடிநீா் இணைப்புகள், குழாய், ஆழ்துளைக் கிணறு, கணினி வசதியுடன் கூடிய நூலகம், பேவா் பிளாக்குகள் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இலங்கைத் தமிழா்கள் இப்புதிய குடியிருப்பில் குடியேறிய பிறகு தேவைக்கேற்ப கூடுதலாக அங்கன்வாடி மையக் கட்டடம் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் தேவைப்பட்டால் அவற்றைச் செய்துதரவும், அவா்களின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளை வழங்கவும் மாவட்ட நிா்வாகம் தயாராக உள்ளது.
அடுத்தக்கட்டமாக, கெலவரப்பள்ளி அணை பகுதியில் உள்ள இலங்கைத் தமிழா் மறுவாழ்வு முகாம்களில், புதிய வீடுகள் கட்டுவதற்கான கருத்துரு மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் அரசுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
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