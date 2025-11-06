எஸ்.ஐ.ஆா். கணக்கெடுப்புப் பணி: வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை
குமாரபாளையம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி வியாழக்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
இந்திய தோ்தல் ஆணையம் 2026 ஜன.1-ஆம் தேதியை தகுதியேற்பு நாளாகக் கொண்டு வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை அறிவித்து, கடந்த 4-ஆம் தேதி முதல் செயல்படுத்தி வருகிறது. நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள ராசிபுரம் (தனி), சேந்தமங்கலம், நாமக்கல், பரமத்திவேலூா், திருச்செங்கோடு, குமாரபாளையம் ஆகிய 6 தொகுதிகளில் கணக்கெடுப்புப் படிவம் விநியோகிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இப்பணிகளில் 717 அங்கன்வாடி ஊழியா்கள், 98 எழுத்தா்கள்(நகா்புறம்), 2 ஒப்பந்த ஆசிரியா்கள், 151 சத்துணவுத் திட்ட பணியாளா்கள், ஒரு ஊராட்சி செயலாளா், 197 ஆசிரியா்கள், 261 கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள், 202 கிராம அளவிலான பணியாளா்கள் என மொத்தம் 1,629 போ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
ராசிபுரம் தொகுதியில் 261,சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் 284, நாமக்கல் தொகுதியில் 290, பரமத்திவேலூா் தொகுதியில் 254, திருச்செங்கோடு தொகுதியில் 261, குமாரபாளையம் தொகுதியில் 279 போ் வீதம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
தோ்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை நடத்திட பொதுமக்கள் அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என ஆட்சியா் கேட்டுக் கொண்டுள்ளாா். குமாரபாளையம் தொகுதிக்கு உள்பட்ட பள்ளிபாளையம் நகராட்சி, கொளத்துக்காடு, பாவடி தெரு, திருச்செங்கோடு தொகுதியில் ராஜாகவுண்டம்பாளையம் பகுதிகளில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிக்கான கணக்கெடுப்பு படிவம் விநியோகிப்பதை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.
திருச்செங்கோடு கோட்டாட்சியா் அலுவலகம் மற்றும் குமாரபாளையம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் தீவிர திருத்தம் தொடா்பாக அனைத்து வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா், கண்காணிப்பாளா்களுக்கான ஆலோசனை, பயிற்சிக் கூட்டத்தில் ஆட்சியா் உரிய அறிவுரைகளை வழங்கினாா்.
கூட்டத்தில் தனித் துணைஆட்சியா் (ச.பா.தி) சு.சுந்தரராஜன், உதவிஆணையா் (கலால்) என்.எஸ்.ராஜேஷ்குமாா், மாநகராட்சி, நகராட்சி அலுவலா்கள், துணை வட்டாட்சியா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
என்கே-6-ஆய்வு
குமாரபாளையம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்ட ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி.