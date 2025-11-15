எஸ்ஐஆா் சந்தேகங்களுக்கு 6 தொகுதிகளில் உதவி மையங்கள்
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளில் எஸ்ஐஆா் தொடா்பான சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்க உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
நாமக்கல், மோகனூா், பரமத்தி, திருச்செங்கோடு மற்றும் குமாரபாளையம் வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளை ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி சனிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளிலும் உள்ள வாக்காளா்களுக்கு சிறப்பு தீவிர திருத்த கணக்கெடுப்பு படிவத்தை நிரப்புவது தொடா்பான தகவல்களை பெறுவதற்கு வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களில் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணுடன் உதவி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த மையங்களை நேரடியாகவோ அல்லது கைப்பேசி எண்களிலோ தொடா்புகொண்டு, சிறப்பு தீவிர திருத்த கணக்கெடுப்பு குறித்த தகவல்களை வாக்காளா்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம். மேலும், தொகுதிகளுக்கான சிறப்பு தகவல் மையங்கள் மற்றும் வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்களின் கைப்பேசி எண்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
ராசிபுரம் தொகுதி (தனி) மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் வி.முருகனை 94450-00232, 04287-222840 ஆகிய தொலைபேசி எண்களிலும் ,சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் (ப.கு.) தனித்துணை ஆட்சியா் (சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்) எஸ்.சுந்தரராஜனை 94454-61743, 62822-28034 என்ற எண்ணிலும், நாமக்கல் தொகுதியில் கோட்டாட்சியா் வி.சாந்தியை 94450-00431, 04286-233901 எண்ற கைப்பேசி எண்ணிலும், பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோா் நல அலுவலா் எம்.கிருஷ்ணவேணியை 94454-77850, 0426-8-250099 என்ற எண்ணிலும், திருச்செங்கோடு தொகுதியில் கோட்டாட்சியா் பி.எஸ்.லெனினை 94450-00432, 04288-253811 என்ற எண்ணிலும், குமாரபாளையம் தொகுதியில் மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் நல அலுவலா் கே.ஏ.சுரேஷ்குமாரை 73388-01265, 04288 246256 என்ற எண்ணிலும் தொடா்புகொள்ளலாம்.