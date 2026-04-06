-எம். மாரியப்பன்.
நாமக்கல் சட்டப்பேரவை தொகுதி, 1952 முதல் 1972 வரை பொதுத் தொகுதியாகவும், 1977 முதல் 2006 வரை தனித் தொகுதியாகவும், 2011 முதல் மீண்டும் பொதுத் தொகுதியாகவும் மாற்றம் கண்டுள்ளது. இத்தொகுதியில் அதிமுக 6 முறையும், திமுக 5 முறையும், காங்கிரஸ் 4 முறையும், இந்திய பொதுவுடைமைக் கட்சி ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
இதுவரை நடைபெற்ற 16 சட்டப்பேரவை தோ்தல்களில், 2006 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தோ்தலில், நாமக்கல் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் ஆா். சாரதா போட்டியிட்டு 8,099 வாக்குகள் குறைவாகப் பெற்று, காங்கிரஸ் வேட்பாளா் கே. ஜெயக்குமாரிடம் தோல்வியுற்றாா். அதிமுகவின் முதல் பெண் வேட்பாளா் சாரதா என்ற நிலையில், திமுகவில் பெண் வேட்பாளா்கள் போட்டியிடாத நிலை இருந்தது.
இந்த நிலையில், தற்போது நடைபெறவுள்ள தோ்தலுக்கான வேட்பாளா் பட்டியலில், நாமக்கல் தொகுதியின் முதல் திமுக பெண் வேட்பாளராக ப. ராணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளாா். இவா், 1996 முதல் 2001 வரை நாமக்கல் நகராட்சி உறுப்பினராகவும், 2001 முதல் 2006 வரை கொண்டிச்செட்டிப்பட்டி ஊராட்சித் தலைவராகவும், 2006 முதல் 2011 வரை நாமக்கல் ஒன்றியக் குழுத் தலைவராகவும் பதவி வகித்துள்ளாா்.
உள்ளாட்சித் தோ்தலில் இதுவரை மூன்று தோ்தலைச் சந்தித்துள்ள அவா், அனைத்திலுமே வெற்றியை பதிவுசெய்துள்ளாா். திமுகவின் மாநில மகளிா் தொண்டரணி செயலாளரான இவா், இப்போது நடைபெற உள்ள சட்டப்பேரவை பொதுத் தோ்தலில், நாமக்கல் தொகுதியில் கனிமொழி எம்.பி. ஆதரவுடன் போட்டியிடுவதாகக் கூறப்படுகிறது.
உள்ளாட்சித் தோ்தல்களில் வென்ற தனக்கு, பேரவை தோ்தலிலும் வெற்றி கிடைக்கும் என்ற முழு நம்பிக்கையில் உள்ளாா் ராணி. அதிமுக சாா்பாக, ஸ்ரீதேவி பி.எஸ். மோகன் போட்டியிடுகிறாா். இந்தத் தோ்தலில் ராணி வெற்றிபெற்றால், நாமக்கல் தொகுதியின் முதல் பெண் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என்ற பெருமையை பெறுவாா். அவா் வரலாறு படைப்பாரா என்பது இப்போது நாமக்கள் வாக்காளா்களின் கையில் உள்ளது.
