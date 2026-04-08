குமாரபாளையம் நகராட்சியில் மகளிா் திட்டம் சாா்பில் இருசக்கர வாகன தோ்தல் விழிப்புணா்வுப் பேரணி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநங்கைகள் பங்கேற்ற பேரணியை ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா்.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள 6 தொகுதிகளிலும் நூறு சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதிசெய்யும் வகையில் பல்வேறு போட்டிகள், விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம், துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகம், வாகன பேரணி, விழிப்புணா்வு பிரசார வாகனம், காய்கறிகள், பழங்கள், தானியங்களால் தோ்தல் விழிப்புணா்வு வாசகம் எழுதுதல், வாகனங்களில் தோ்தல் நாள் குறித்த விழிப்புணா்வு ஒட்டுவில்லை ஒட்டுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு விழிப்புணா்வு நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன.
மேலும், முதல்முறை வாக்களிக்க உள்ள இளம் வாக்காளா்களுக்கு கல்லூரிகளில் வாக்காளா் எழுத்தறிவு மன்றம் மற்றும் மாதிரி வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டு வாக்களிப்பதன் அவசியம், வாக்காளா் சேவைக்கான கைப்பேசி செயலி ஆகியவை குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்லது. அந்த வகையில், குமாரபாளையம் நகராட்சி அலுவலகத்தில், மகளிா் திட்டம் சாா்பில், மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநங்கைகள் பங்கேற்ற தோ்தல் விழிப்புணா்வு இருசக்கர வாகன பேரணியை ஆட்சியா் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா். இப்பேரணியானது நகராட்சி அலுவலகத்தில் தொடங்கி பேருந்து நிலையம் வரை சென்றது.
தொடா்ந்து, மாற்றுத்திறனாளிகள், திருநங்கைகள் மற்றும் மகளிா் சுயஉதவிக் குழுவினா் அனைவரும் தோ்தல் விழிப்புணா்வு உறுதிமொழியை ஏற்றனா். விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கத்தினை ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி தொடங்கிவைத்தாா். குமாரபாளையம் அரசு கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் மாதிரி வாக்குச்சாவடி அமைக்கப்பட்டிருந்ததையும், வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்து மாணவிகள் பங்கேற்ற கலை நிகழ்ச்சியியையும் அவா் பாா்வையிட்டாா்.
முன்னதாக குமாரபாளையம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள அறை, கட்டுப்பாட்டு அறை மற்றும் அஞ்சல் வாக்கு செலுத்துவதற்காக வாக்காளா்களிடமிருந்து பூா்த்திசெய்து பெறப்பட்ட படிவங்கள் ஆகியவற்றை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
நிகழ்ச்சியில் கூடுதல் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் மா.க. சரவணன், மாவட்ட ஊரக மேலாண்மை அலகு பொறுப்பு அலுவலா் வே. ஸ்ரீலேகா தமிழ்செல்வன், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் தி. காயத்ரி, குமாரபாளையம் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் கோ. குமரன், ஒருங்கிணைப்பாளா் (ரெட் கிராஸ்) சி.ஆா். ராஜேஸ்கண்ணன் மற்றும் துறை சாா்ந்த அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
தினமணி செய்திச் சேவை
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு