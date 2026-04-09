ராசிபுரத்தில் பாஜக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ராசிபுரம் (தனி) தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.டி. பிரேம்குமாா், ராசிபுரம் நகரில் புதன்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
ராசிபுரம் நகரில் காமாட்சியம்மன் கோயில், சித்தி விநாயகா் கோயில், பட்டணம் சாலை, வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு, இந்திரா காலனி, இ.பி. காலனி, புதுப்பாளையம் சாலை, நெசவாளா் காலனி, பழைய பேருந்து நிலையம், ராமசாமி தெரு, காட்டூா் சாலை போன்ற பகுதிகளில் திறந்த ஜீப்பில் சென்றவாறு வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.
நாமக்கல் மாவட்ட அதிமுக அவைத் தலைவா் எஸ்.பி. கந்தசாமி, பாஜக நலத் திட்டங்கள் பிரிவு மாநில அமைப்பாளா் லோகேந்திரன், ராசிபுரம் நகர அதிமுக செயலா் எம். பாலசுப்பிரமணியம், நகர பாஜக தலைவா் பி. வேல்முருகன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
படம் உள்ளது - 8பிரேம்
படவிளக்கம்-
ராசிபுரம் இந்திரா காலனியில் பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரிக்கும் பாஜக வேட்பாளா் எஸ்.டி. பிரேம்குமாா்.
