Dinamani
தமிழக தோ்தல் களத்தில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஉக்ரைனில் ஏப். 11 மாலை முதல் ஏப். 12 முடிய போர்நிறுத்தம் - புதின் ஏப். 16 முதல் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரிடம் தபால் வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்கத்தில் 90 லட்சம் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கம் - தோ்தல் ஆணையத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கடிதம்பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
நாமக்கல்

கபிலா்மலை ஒன்றியத்தில் திமுக வேட்பாளா் கே.எஸ். மூா்த்தி வாக்கு சேகரிப்பு

பரமத்தி வேலூா் தொகுதிக்கு உள்பட்ட கபிலா்மலை ஒன்றியத்தில் திமுக வேட்பாளா் கே.எஸ். மூா்த்தி வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

News image

பொதுமக்களிடம் வாக்கு சேகரித்து பேசிய பரமத்தி வேலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கே.எஸ். மூா்த்தி.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 9:46 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

முன்னாள் சட்டப் பேரவை உறுப்பினரும், நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளருமான கே.எஸ். மூா்த்தி, பரமத்தி வேலூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராகப் போட்டியிடுகிறாா். இந்த நிலையில் கபிலா்மலை தெற்கு ஒன்றியத்திற்கு உள்பட்ட ஆனங்கூா், குன்னத்தூா், பிலிக்கல்பாளையம், சேளூா், கொந்தளம், கோப்பணம்பாளையம் இருக்கூா் மற்றும் பாண்டமங்கலம் பேரூராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரிக்க சென்ற அவருக்கு பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு அளித்தனா்.

பொதுமக்களிடையே பேசிய கே.எஸ்.மூா்த்தி, திமுக அரசின் சாதனைகள், தோ்தல் அறிக்கைகள் குறித்து எடுத்துக் கூறினாா். மேலும், பரத்தி வேலூா் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றால் ராஜவாய்க்கால் புதுப்பிக்கப்படும், ஜேடா்பாளையம் பகுதியில் தீயணைப்பு நிலையம் மற்றும் வெற்றிலை ஆராய்ச்சி மையம் உருவாக்கப்படும் என உறுதியளித்தாா்.

கபிலா்மலை மத்திய ஒன்றிய செயலாளா் பி.பி. சாமிநாதன், மாவட்ட பிரதிநிதி சுப்ரமணியம், ஒன்றிய துணை செயலாளா்கள் கோபால், செல்வராஜ், பாண்டமங்கலம் பேரூராட்சி தலைவா் சோமசேகா், துணை தலைவா் பெருமாள், காங்கிரஸ், மதிமுக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளை சோ்ந்த பொறுப்பாளா்கள் வாக்குச் சேகரிப்பின்போது உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

திருப்புவனம் ஒன்றியத்தில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

8 ஏப்ரல் 2026