தோ்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் அதிமுக நிறைவேற்றும்: பி. தங்கமணி

அதிமுக அளித்த தோ்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் என குமாரபாளையம் தொகுதி வேட்பாளா் பி. தங்கமணி தெரிவித்தாா்.
குமாரபாளையம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான பி. தங்கமணி, பள்ளிபாளையம் ஒன்றிய பகுதிகளான வெடியரசம்பாளையம், ஒட்டமெத்தை, குமரன் நகா், கோட்டக்காடு, ஒடக்காடு, மாம்பாளையம், குள்ளமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சனிக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
அப்போது, அவா் பேசுகையில், மக்களை கஷ்டப்படுத்தும் ஆட்சியை திமுக வழங்கியது. அனைத்து குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் ரூ. 1,000 என்று சொல்லிவிட்டு 1 கோடியே 13 லட்சம் பேருக்கு மட்டும் தான் கொடுத்தனா். விசைத்தறிக் கூடங்கள் அதிகம் உள்ள இப்பகுதியில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக விசைத்தறிக்கு சரியான ரகங்கள் இல்லாத காரணத்தினாலும், மின்கட்டண உயா்வு காரணமாகவும், நூல் விலை ஏற்றம் காரணமாகவும் இலவச வேட்டி, சேலை சரியாகக் கொடுக்காத காரணத்தினாலும், தொழிலாளா்கள் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் அவதிப்பட்டனா். இவா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் விசைத்தறிகளுக்கும் 1,400 யூனிட் மின்சாரம் இலவசம் என அறிக்கப்பட்டுள்ளது.
திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு குறிப்பாக குழந்தைகளில் இருந்து பெரியவா்கள் வரை பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை நிலவிவருகிறது. அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும், சட்டம்- ஒழுங்கு பாதுகாக்கப்படும். மக்கள் அச்சமின்றி நிம்மதியாக வாழ வழிவகை செய்யப்படும். போதைப்பொருள்கள் புழக்கம் முற்றிலும் தடுக்கப்படும். அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் ரூ.10,000 வழங்கப்படும். அதிமுக தோ்தல் வாக்குறுதிகள் அனைத்தும் நிறைவேற்றப்படும் என்றாா். அவருக்கு பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்து வரவேற்பு அளித்தனா். பிரசாரத்தின்போது, மாவட்ட, ஒன்றிய அதிமுக நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
பள்ளிபாளையத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் பி. தங்கமணி வாக்கு சேகரிப்பு
அதிமுக வாக்குறுதிகள் மக்களை கவா்ந்துள்ளன: முன்னாள் அமைச்சா் ஆா். காமராஜ்
தொகுதி அறிமுகம்: குமாரபாளையம்
குமாரபாளையம் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் அறிமுகம்!
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
