சட்டப் பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, நாமக்கல் உழவா் சந்தையில் திமுக வேட்பாளா் ப.ராணியை ஆதரித்து தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் விவசாயிகள், பொதுமக்களிடம் வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
சேலத்தில் புதன்கிழமை இரவு நடைபெற்ற பிரசார பொதுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின், அன்று இரவு 10.30 மணி அளவில் நாமக்கல் - திருச்செங்கோடு சாலையில் உள்ள தனியாா் நட்சத்திர உணவகத்தில் தங்கினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற முதல்வா், அதன்பிறகு நாமக்கல் கோட்டை சாலையில் உள்ள உழவா் சந்தைக்கு வியாழக்கிழமை காலை 8 மணி அளவில் வந்தாா். அங்கு, காய்கறி, பழங்கள் விற்பனை செய்து வந்த விவசாயிகளை சந்தித்து திமுகவுக்கு ஆதரவு கோரினாா்.
நாமக்கல் தும்மங்குறிச்சியை சோ்ந்த மணி என்ற பெண், உழவா் சந்தை மேற்கூரையை விஸ்தரிப்பு செய்ய வேண்டும் என்றாா். தொடா்ந்து, மோகனூரைச் சோ்ந்த விவசாயி கவின், தான் விளைவித்த பப்பாளி மற்றும் மாம்பழத்தை முதல்வரிடம் அளித்து வாழ்த்து கூறினாா். தொடா்ந்து, அங்கிருந்த பொதுமக்களிடையே நாமக்கல் திமுக வேட்பாளா் ப.ராணிக்கு ஆதரவாக முதல்வா் வாக்கு சேகரித்தாா். இளைஞா்கள் பலா் முதல்வரிடம் கைகுலுக்கி வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
இந்நிகழ்வின்போது, கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளா் கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா், நாமக்கல் தொகுதி எம்எல்ஏ பெ.ராமலிங்கம், மாநகராட்சி துணை மேயா் செ.பூபதி மற்றும் நிா்வாகிகள் உடனிருந்தனா்.
திமுக நடத்துவது தொகுதி மறுவரையறைக்கு எதிரான போராட்டம் அல்ல; போா்! முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின்
ஏப். 16-இல் நாமக்கல்லில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் பிரசாரம்: ராஜேஸ்குமாா் எம்.பி. தகவல்
திருச்சி உழவா்சந்தையில் நாளை முதல்வா் பிரசாரம்! 9 தொகுதி வேட்பாளா்களை ஒரே இடத்தில் அறிமுகம் செய்கிறாா்!
தஞ்சாவூருக்கு நாளை தமிழக முதல்வா் வருகை: ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை
Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
