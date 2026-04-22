சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளுக்கான 159 வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் கருவிகள் பொருத்தும் பணி மும்முரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகத்தில் உள்ள ஆயுதப்படை மைதானத்தில், வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை ஏற்றி செல்லும் 159 வாகனங்களில் ஜிபிஎஸ் கருவி பொருத்தும் பணியை ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி செவ்வாய்க்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா். மேலும், வாகனப் பாதுகாப்பு பணியில் உதவி ஆய்வாளா்கள் மற்றும் சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா்கள் 159 போ் பணியமா்த்தப்பட்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து ஆட்சியா் கூறியதாவது:
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவை உறுதி செய்திடும் வகையில் பல்வேறு விழிப்புணா்வுப் பணிகள் தொடா்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள 6 தொகுதிகளுக்கும், இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தால் பொதுப் பாா்வையாளா்கள், தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா்கள், காவல் பாா்வையாளா் ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டு தோ்தல் பணிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ள இந்த இறுதி 48 மணி நேரம் மிகவும் முக்கியமான கால கட்டமாகும். அனைத்துப் பணியாளா்களும் தங்களது பணிகளை சிறப்பாகச் செய்திட வேண்டும். எவ்வித புகாா்களுக்கும் இடமளிக்காத வகையில், அரசியல் சாா்புமின்றி நடுநிலையோடு பணியாற்ற வேண்டும். மேலும், மாவட்டத்தில் பதற்றம் இல்லாத, அமைதியான, பாதுகாப்பான சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் நடத்தும் வகையில் அனைவரும் பணியாற்ற வேண்டும் என்றாா்.
