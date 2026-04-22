திருச்செங்கோட்டில் கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன் இறுதிக்கட்ட பிரசாரம்

திருச்செங்கோடு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் கொமதேக பொதுச் செயலாளா் ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன் கூட்டணிக் கட்சியினருடன் சென்று உழவா் சந்தை மற்றும் பிரபல துணிக்கடைகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டாா்.

News image

எம்எல்ஏ ஈஸ்வரன் - (கோப்புப் படம்)

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 9:15 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்செங்கோடு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் கொமதேக பொதுச் செயலாளா் ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன் கூட்டணிக் கட்சியினருடன் சென்று உழவா் சந்தை மற்றும் பிரபல துணிக்கடைகளில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் செவ்வாய்க்கிழமை ஈடுபட்டாா்.

திருச்செங்கோடு சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளா் ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன் தனது கூட்டணிக் கட்சியினருடன் திருச்செங்கோடு- சேலம் சாலையில் உள்ள தினசரி காய்கறி சந்தையில் இறுதிக் கட்ட பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

தோ்தல் அறிக்கை துண்டுப் பிரசுரங்களை வழங்கியும், அரசின் சாதனைகளை எடுத்துக் கூறியும் அவா் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா். தான் எம்எல்ஏவாக பணியாற்றிய ஐந்து ஆண்டுகளில் திருச்செங்கோடு தொகுதிக்கு பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டுவந்துள்ளதாகவும் மீண்டும் வாய்ப்பு அளித்தால் இன்னும் பல திட்டங்களைக் கொண்டு வருவேன் என்று கூறி அவா் வாக்கு சேகரித்தாா்.

திருச்செங்கோட்டில் கொமதேக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

திருச்செங்கோட்டில் கொமதேக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் ரூ. 2,000 கோடியில் திட்டங்கள் நிறைவேற்றம்! - கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன்

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் ரூ. 2,000 கோடியில் திட்டங்கள் நிறைவேற்றம்! - கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன்

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் நேரில் சென்று குறைகளைக் கேட்டு நிவா்த்தி செய்வேன்: ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன்

திருச்செங்கோடு தொகுதியில் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் நேரில் சென்று குறைகளைக் கேட்டு நிவா்த்தி செய்வேன்: ஈ.ஆா். ஈஸ்வரன்

திருச்செங்கோட்டில் கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன் வாக்கு சேகரிப்பு

திருச்செங்கோட்டில் கொமதேக வேட்பாளா் ஈஸ்வரன் வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

