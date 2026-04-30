நாமக்கல் அருகே குடும்பத் தகராறில் இளம்பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், பள்ளிப்பட்டியைச் சோ்ந்த மணிமாறன் மகள் தனலட்சுமி (25). இவருக்கும், நல்லிபாளையத்தைச் சோ்ந்த அன்பரசன் (30) என்பவருக்கும் கடந்த 2024 பிப். 21 இல் திருமணம் நடைபெற்றது. தற்போது வெளிநாட்டில் அன்பரசன் வேலைபாா்த்து வருகிறாா். மாமியாா் ராசம்மாள் மற்றும் கைக்குழந்தையுடன் வாடகை வீட்டில் தனலட்சுமி வசித்து வந்தாா். இவருக்கும், மாமியாருக்கும் இடையே அடிக்கடி குடும்ப தகராறு ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தனலட்சுமி வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா். அவரது தந்தை மணிமாறன் அளித்த புகாரின்பேரில் நல்லிபாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
