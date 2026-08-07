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நாமக்கல்

சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கான ஊராட்சி விருது பெறுவதற்கு தகுதியான ஊராட்சிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியா் எல். மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளாா்.

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விண்ணப்பிக்க...

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 12:34 am IST

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நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சமூக நல்லிணக்கத்திற்கான ஊராட்சி விருது பெறுவதற்கு தகுதியான ஊராட்சிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியா் எல். மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சாதி பாகுபாடற்ற சமூக நல்லிணக்கத்தையும், சமூக ஒற்றுமையையும் கடைப்பிடிக்கும் ஊராட்சிகளை ஊக்குவித்து கௌரவிக்கும் வகையில் தகுதிபடைத்த 10 ஊராட்சிகளுக்கு சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருதுடன் தலா ரூ. 1 கோடி வழங்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

அதனடிப்படையில், 2026-27-ஆம் நிதியாண்டிற்கான சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருது பெற விரும்புவோா் விண்ணப்பப் படிவத்துடன் அதற்குரிய ஆவணங்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு மாவட்ட ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினா் நல அலுவலகத்தை தொடா்புகொண்டு விண்ணப்பங்களை பெறலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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