திருச்செங்கோடு அருகே விசைத்தறித் தொழிலாளி விஷம் அருந்தி தற்கொலை செய்துகொண்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருச்செங்கோட்டை அடுத்த ராஜாகவுண்டம்பாளையத்தைச் சோ்ந்த தண்டாயுதபாணி மகன் வெங்கடாசலம் (45), விசைத்தறித் தொழிலாளி. இவா் கடந்த சில ஆண்டுகளாக வலிப்பு நோயால் அவதிப்பட்டு வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் வீட்டில் எலி மருந்தை சாப்பிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றாா். பின்னா், அவராகவே 108 ஆம்புலன்ஸுக்கு தொடா்பு கொண்டு திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனையில் சோ்ந்தாா்.
பிறகு மேல்சிகிச்சைக்காக நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு, அவா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து திருச்செங்கோடு நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
டிரெண்டிங்
கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனையில் தண்ணீா் தட்டுப்பாடு: நோயாளிகள் அவதி
லாரியின் பின்பக்க கதவு மோதி விசைத்தறி தொழிலாளி உயிரிழப்பு
சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையிலிருந்தபோது மாயமான தொழிலாளி சடலமாக மீட்பு
விவசாயி தற்கொலை: போலீஸாா் விசாரணை
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...