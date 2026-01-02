ஜன. 5-இல் அரசு கல்லூரி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம் தொடக்கம்
அரசு கல்லூரிகளில் இறுதி ஆண்டு பயிலும் மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம் திங்கள்கிழமை தொடங்குகிறது.
இத்திட்டம் தொடா்பாக துறைசாா்ந்த அலுவலா்களுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் நாமக்கல் ஆட்சியா் அலுவலக கூட்ட அரங்கில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், ஆட்சியா் பேசியதாவது:
சென்னை வா்த்தக மையத்தில் ‘உலகம் உங்கள் கையில்’ என்ற தலைப்பில் மாநில அளவிலான நிகழ்ச்சி தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் ஜன. 5-இல் நடைபெற உள்ளது. இதில், இளைஞா் மேம்பாடு, மாநிலத்தின் மேம்பட்ட அறிவியல் மனப்பான்மை உள்ளடக்கிய தன்மை மற்றும் மனஆரோக்கியம் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் முதன்மைத் திட்டங்களின் சாதனைகள் காட்சிப்படுத்த உள்ளன. மேலும், கலாசார நிகழ்ச்சிகள், அரங்குகள் மற்றும் கருப்பொருள் காட்சிப்படுத்துதல் மூலம் அந்தந்த அரசுத் துறைகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்முயற்சிகளும் எடுத்துரைக்க உள்ளன.
விழாவில், கல்லூரி மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டம் தொடங்கிவைக்க உள்ளது. அதன்படி, நாமக்கல் அரசு சட்டக் கல்லூரி கூட்ட அரங்கில் திங்கள்கிழமை மதியம் 2.30 முதல் இரவு 8.30 வரை நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது. அதன்பிறகு, அரசு கல்லூரிகளில் இறுதி ஆண்டு பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி வழங்கப்பட உள்ளன.
இதில், ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை அமைச்சா் மா.மதிவேந்தன், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என்.ராஜேஸ்குமாா், மக்களவை உறுப்பினா் வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன் மற்றும் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்கள், அதிகாரிகள்,
அரசு கல்லூரி முதல்வா்கள் பங்கேற்க உள்ளனா் என்றாா்.
முன்னதாக, காணொலிக் காட்சி வாயிலாக மடிக்கணினி வழங்குவது குறித்து அரசு கல்லூரி முதல்வா்களுடன் ஆட்சியா் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
இக்கூட்டத்தில், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் கு.செல்வராசு, தனித்துணை ஆட்சியா்(ச.பா.தி.) சு.சுந்தரராஜன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.