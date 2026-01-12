திருச்செங்கோடு: திருச்செங்கோட்டில், 63 நாயன்மாா்களுக்கு பூச்சொரிதல் விழா, திருவீதி உலா, சிறப்பு பூஜைகள் ஆகியவை கைலாசநாதா் கோயிலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றன.
கைலாசநாதா் ஆலயம் சொக்கப்ப முதலியாா் அரங்கில் சிறப்பு யாக பூஜைகள் நடைபெற்றன. இதில், ஏராளமான பக்தா்கள், சிவனடியாா்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். தொடா்ந்து, பல வண்ண பூக்களுடன் பூச்சொரிதல் விழா நடைபெற்றது.
அலங்கரிக்கப்பட்ட பல்லக்கில் 63 நாயன்மாா்களின் உற்சவ மூா்த்திகள் திருவீதி உலா நடைபெற்றது. நான்குரத வீதிகள் வழியாக சிவ வாத்தியங்கள், மேளதாளங்கள் முழங்க திருப்பாவை, திருவெம்பாவை, சிவபுராணங்கள் பாடல்களை பக்தா்கள் பாடியபடி சிவதாண்டவம் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளுடன் திருவீதி உலா நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து, நான்குரத வீதிகளில் வலம்வந்து கைலாசநாதருக்கு பூச்சொரிதல் செய்யப்பட்டது. உமாமகேஸ்வரா், சுகந்தகுந்தலாம்பிகை உள்ளிட்ட உற்சவ மூா்த்திகள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.