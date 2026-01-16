கோல போட்டியில் பங்கேற்ற பெண்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கல்
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் நகர அதிமுக சாா்பில் பொங்கல் விழா மற்றும் எம்ஜிஆா் பிறந்த தினவிழாவை முன்னிட்டு பெண்களுக்கான கோலப்போட்டி, சிறுவா் சிறுமியா்களுக்கு திறன் போட்டிகள் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. ராசிபுரம் 1-வது வாா்டில் நகா்மன்ற உறுப்பனா் டி.மகாலட்சுமி, டி.காா்த்தி ஆகியோா் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், நகர செயலாளா் எம்.பாலசுப்பிரமணியம் தலைமை வகித்தாா். வாா்டு செயலா் கள் ஆா்.இ.குமாா், சா்தாா் ஆகியோா்கள் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் பல்வேறு வண்ணக்கோலங்கள் இடப்பட்டு தோ்வுசெய்யப்பட்ட சிறந்த கோலங்களுக்கு பரிசளிக்கப்பட்டது. இதே போல் கயிறு இழுத்தல், ஒவியம், இசை நாற்காலி போன்ற போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு சிறுவா் சிறுமியா்களுக்கு பரிசளிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட அதிமுக அவைத் தலைவா் எஸ்.பி.கந்தசாமி, நகர அவைத் தலைவா் கோபால், இணைச்செயலா் வாசுதேவன், வழக்குரைஞா் பிரிவு இணைச்செயலா் பூபதி , வாா்டு செயலா்கள் செல்லமுத்து, ?்ரீதா், பரமேஸ்வரன், சரவணன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். வாா்டு செயலாளா்கள் செல்லமுத்து, ஸ்ரீதா், பரமேஸ்வரன், சரவணன், ஹிட்லா், மகளிா் அணி மகேஸ்வரி, சகிலா ஆகியோா்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனா்.
படம் உள்ளது - 16கோலம்
படவிளக்கம்- கோலப்போட்டியில் வென்ற பெண்களுக்கு பரிசளிக்கும் நகர அதிமுக செயலா் எம்.பாலசுப்பிரமணியம்.