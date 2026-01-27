ஜல்லிக்கட்டில் உயிரிழக்கும் வீரரின் குடும்பத்துக்கு ரூ. 10 லட்சம் இழப்பீடு: எடப்பாடி பழனிசாமி வாக்குறுதி
ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளில் வீரா்கள் உயிரிழந்தால் அவா்களுடைய குடும்பத்துக்கு அதிமுக ஆட்சி அமைந்தவுடன் ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும் என அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தெரிவித்தாா். காளைகளுக்கும், மாடுபிடி வீரா்களுக்கும் அரசு சாா்பிலேயே காப்பீடு செய்து கொடுக்கப்படும் என்ற வாக்குறுதியையும் அவா் அளித்தாா்.
நாமக்கல் சாலப்பாளையத்தில் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இப்போட்டியை, அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், எதிா்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தொடங்கிவைத்து பேசியதாவது: ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டி என்பது தமிழா்களின் பாரம்பரிய விளையாட்டு. காளைகளை அடக்கும் வீரா்கள் தங்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தக் கூடிய ஓா் அற்புதமான விளையாட்டு ஆகும். ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியை தொடங்கிவைப்பதில் பெருமை கொள்கிறேன். அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன், ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியில் உயிரிழக்கும் வீரா்களின் குடும்பத்தினருக்கு ரூ. 10 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கப்படும். அதுமட்டுமின்றி, மாடுபிடி வீரா்களுக்கும், காளைகளுக்கும் அரசு சாா்பிலேயே இலவசமாக காப்பீடு செய்து கொடுக்கப்படும் என்றாா்.
முன்னதாக மாடுபிடி வீரா்கள், காளை உரிமையாளா்கள் உறுதிமொழி ஏற்றுக் கொண்டனா். இந்த போட்டியில், நாமக்கல் மட்டுமின்றி சேலம், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, பெரம்பலூா் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து 700 காளைகள் பங்கேற்றன. 400 மாடுபிடி வீரா்கள் பங்கேற்று சீறிப்பாய்ந்து வந்த காளைகளை அடக்க முயன்றனா்.
போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற காளைகளுக்கும், வீரா்களுக்கும் மிதிவண்டிகள் பரிசாக வழங்கப்பட்டன. தங்களது காளைகளை அடக்குவோருக்கு, ஒரு கிலோ வெள்ளி, ரூ. ஒரு லட்சம் ரொக்கப்பரிசு என காளை உரிமையாளா்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு அறிவிப்பை வெளியிட்டனா். மொத்த காளைகளில் சுமாா் 50 காளைகளை மட்டுமே வீரா்களால் பிடிக்க முடிந்தது. இதர காளைகள் அனைத்தும் மாடுபிடி வீரா்களை நெருங்க விடாமல் மிரட்டிச் சென்றன.
இந்த போட்டியில், வீரா்களும், காளை உரிமையாளா்களும் என 35 போ் பலத்த காயமடைந்தனா். அவா்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற்ற வளாகத்திலேயே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. காலை 8 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 4 மணி வரை தொடா்ச்சியாக போட்டி நடைபெற்றது.
விழாவில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் பி. தங்கமணி, சி.ஆா். விஜயபாஸ்கா், எம்.ஆா். விஜயபாஸ்கா், வெ. சரோஜா, என்.ஆா். சிவபதி, கே.சி. கருப்பண்ணன், பரமத்திவேலூா் எம்எல்ஏ எஸ். சேகா், முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் சி. சந்திரசேகரன், கே.பி.பி. பாஸ்கா் மற்றும் அதிமுக மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள், நகர, ஒன்றிய செயலாளா்கள், பொதுமக்கள் என திரளானோா் பங்கேற்றனா்.