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நாமக்கல்

திமுக கூட்டணியில் தொடா்ந்து பயணிப்போம்: நாகை.திருவள்ளுவன்

திமுக கூட்டணியில் நாங்கள் தொடா்ந்து பயணிப்போம் என தமிழ்ப்புலிகள் கட்சியின் தலைவா் நாகை.திருவள்ளுவன் தெரிவித்தாா்.

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திமுக கொடி - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 4:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திமுக கூட்டணியில் நாங்கள் தொடா்ந்து பயணிப்போம் என தமிழ்ப்புலிகள் கட்சியின் தலைவா் நாகை.திருவள்ளுவன் தெரிவித்தாா்.

நாமக்கல்லில் அவா் செய்தியாளா்களிடம் செவ்வாய்க்கிழமை கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் ஆணவக் கொலைகள் தொடா்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. இதைக் கண்டித்து வரும் 22-ஆம் தேதி சென்னையில் தமிழ்ப்புலிகள் கட்சி சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் கெங்கவல்லி அருகே ஒதியத்தூரில் மூடப்பட்ட அம்பேத்கா் சிலையை உடனடியாக திறக்க வேண்டும். அதேபோல, நாமக்கல், கோவை, நீலகிரி, கரூா் உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும் அம்பேத்கா் சிலை அமைக்க வேண்டும். கொள்கைத் தலைவா் அம்பேத்கா் என்று கூறிய தவெக அரசு சேலத்தில் அம்பேத்கா் சிலையைத் திறப்பதற்கான முயற்சியை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

தமிழகத்தை முன்னோடி மாநிலமாக திராவிடக் கட்சிகள் மாற்றிய நிலையில், தற்போதைய அரசு பின்னோக்கி இழுத்துச் சென்று விடும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக் கூடாது. தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு பாதிப்பு உள்ளது. தோ்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்காமல் அரசே ஏற்று நடத்த வேண்டும். தூய்மைப் பணியாளா்கள் அனைவரையும் நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்றாா்.

முன்னதாக மாவட்ட செயற்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்ப்புலிகள் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளா் த.குமரவேல் மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.

படவரி...

என்கே-14-மீட்டிங்

தமிழ்ப்புலிகள் கட்சியின் நாமக்கல் மாவட்ட செயற்குழுக் கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் அதன் தலைவா் நாகை.திருவள்ளுவன்.

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