நாளைய மின் தடை

பரமத்தி வேலூா் துணை மின் நிலையத்துக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், சனிக்கிழமை (ஜூலை 18) காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்று பரமத்தி வேலூா் மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (பொறுப்பு) அ. ரவி தெரிவித்துள்ளாா்.
மின் தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்:
வேலூா், பரமத்தி, நல்லியாம்பாளையம், பொத்தனூா், குப்புச்சிபாளையம், வி. சூரியம்பாளையம், மாணிக்கநத்தம், வீரணம்பாளையம், கோப்பணம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும், பரமத்தி வேலூா் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து மின் விநியோகம் பெறும் பிற பகுதிகள்.
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