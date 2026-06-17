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நாமக்கல்

நாளைய மின்தடை: வில்லிபாளையம்

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மின்தடை

Updated On :17 ஜூன் 2026, 4:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமத்தி வேலூா் வட்டம், வில்லிபாளையம் துணை மின் நிலையத்துக்கு உள்பட்ட பகுதியில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், வியாழக்கிழமை (ஜூன் 18) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மின்தடை செய்யப்படும் என மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் சீ.வரதராஜன் தெரிவித்துள்ளாா்.

மின்தடை பகுதிகள்: வில்லிபாளையம், ஜங்கமனாயக்கன்பட்டி, சின்னமநாயக்கன்பட்டி, சுங்ககாரன்பட்டி, நல்லாகவுண்டம்பாளையம், பெரியகவுண்டம்பாளையம், தம்மங்காளிபட்டி, அா்த்தனாரிபாளையம், மாவுரெட்டி, ஓவியம்பாளையம், தேவிபாளையம், கீழக்கடை, கஜேந்திரா நகா், சுண்டக்காபாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகள்.

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