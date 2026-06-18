Dinamani
ஜூன் 21, 22-ல் வண்டலூர் பூங்காவில் அனுமதி இலவசம்சென்னை மீனவர்கள் ஆந்திரத்தில் சிறைப்பிடிப்புபேருந்துக்கு தனி வழி ஏற்படுத்தும் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தல்முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.45-ஆக உயர்வுவிசிகவை தவிர்த்துவிட்டு தமிழ்நாட்டு அரசியல் இயங்க முடியாது! திருமாவளவன்நான் முதல்வன் திட்டத்தின் பெயரை மாற்றிய தவெக அரசுக்கு திமுக மாணவரணி கண்டனம்!அன்னூர் அருகே சாக்கு மூட்டையில் பெண் சடலம்! முதல்வர் விஜய் எளிமையுடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கிறார்: வைகோநீட் மறுதேர்வு: அடுத்த முடக்கம் வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கா? - ராகுல் காந்திபாஜக அரசை விமர்சிக்க தவெக அரசு தயாராக இல்லை: திமுககுஜராத்தைவிட தமிழ்நாடு அதிக வட்டி செலுத்துவது ஏன்? தங்கம் தென்னரசு விளக்கம்!
/
நாமக்கல்

ராசிபுரம் நகரில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறான சுற்றுச்சுவா் அகற்றம்

ராசிபுரம் நகரில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருந்த பழைய நீதிமன்ற வளாக சுற்றுச்சுவா் ஆட்சியா் உத்தரவின் பேரில் செவ்வாய்க்கிழமை அகற்றப்பட்டது.

News image

பழைய நீதிமன்ற வளாக சுற்றுச்சுவா் அகற்றப்பட்ட ராசிபுரம் - நாமக்கல் சாலை சந்திப்பு.

Updated On :18 ஜூன் 2026, 3:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராசிபுரம் நகரில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருந்த பழைய நீதிமன்ற வளாக சுற்றுச்சுவா் ஆட்சியா் உத்தரவின் பேரில் செவ்வாய்க்கிழமை அகற்றப்பட்டது.

ராசிபுரம் நகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு ஒருவழி பாதை நடைமுறையில் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என சமூக ஆா்வலா்கள் சாா்பில் மாவட்ட நிா்வாகத்துக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியா், மாவட்ட காவல் கணிகாணிப்பாளா் உள்ளிட்டோா் நகரில் போக்குவரத்து வாகனங்கள், இடையூறுகளை தனித்தனியாக ஆய்வு செய்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, ஒருவழிப் பாதை நடைமுறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு, நகரில் சாலையோரம், வணிக நிறுவனங்கள் முன் இருந்த மேற்கூரைகள், விளம்பர போா்டுகள் போன்ற ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டன.

இந்நிலையில், பொதுமக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கையான நாமக்கல் சாலை சந்திப்பில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள பழைய நீதிமன்ற வளாக சுற்றுச்சுவரை இடித்து சாலை வசதி ஏற்படுத்த ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா். அதன்பேரில், பொக்லைன் மூலம் சுற்றுச்சுவா் இடித்து சாலை விரிவாக்கம் செய்ய ஏற்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும், நகரில் பழைய பேருந்து நிலையம் பகுதியில் உள்ள ரவுண்டானா சுற்றளவைக் குறைப்பது குறித்தும், அரசு மருத்துவமனை எதிரே உள்ள சென்டா்மீடியன் அகலத்தை குறைப்பது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது.

போக்குவரத்து இடையூறு, விபத்துகளை தவிா்த்து, பொதுமக்களின் நீண்டநாள் கோரிக்கை மீது உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொண்ட ஆட்சியருக்கு பொதுமக்களும், சமூக ஆா்வலா்களும் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

மேலும், நகரில் சாலையோரம் உள்ள ஆக்கிரமிப்புக் கடைகள், கட்டடங்களை அகற்ற மாவட்ட நிா்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என பொதுமக்கள், சமூக ஆா்வலா்கள் வலியுறுத்தினா்.

தொடர்புடையது

நாமக்கல்லில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம்

நாமக்கல்லில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றம்

ராசிபுரம் நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறித்து அரசுத் துறை அலுவலா்களுடன் எஸ்.பி. ஆய்வு

ராசிபுரம் நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறித்து அரசுத் துறை அலுவலா்களுடன் எஸ்.பி. ஆய்வு

ராசிபுரம் நகரில் போக்குவரத்து மாற்றம்: எஸ்பி சு. விமலா ஆய்வு

ராசிபுரம் நகரில் போக்குவரத்து மாற்றம்: எஸ்பி சு. விமலா ஆய்வு

எடப்பாடி அணி மாவட்ட செயலா் ராசிபுரம் எம்ஜிஆா் சிலைக்கு மரியாதை

எடப்பாடி அணி மாவட்ட செயலா் ராசிபுரம் எம்ஜிஆா் சிலைக்கு மரியாதை

விடியோக்கள்

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தவெக அரசு வெளியிட்ட வெள்ளை அறிக்கை: தங்கம் தென்னரசு பதிலடி!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

தினமணி மாணவர் மலர் வெளியீடு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்புரை!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

சிவராஜ்குமார் - அபிஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |

Podcast | வெள்ளை அறிக்கை: தவெக vs திமுக! | White Paper | News and Views | Epi - 45 |