Dinamani
யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
நாமக்கல்

வேலகவுண்டம்பட்டி அருகே கஞ்சா விற்றவா் கைது

வேலகவுண்டம்பட்டி அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

News image
கைது- பிரதிப் படம்
Updated On :3 மார்ச் 2026, 8:36 pm

Syndication

வேலகவுண்டம்பட்டி அருகே கஞ்சா விற்பனை செய்தவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

திருச்செங்கோடு வட்டம், வேலகவுண்டம்பட்டி அருகே உள்ள புத்தூா் கிழக்கு, மதுரை வீரன் கோயில் அருகே ஒருவா் கஞ்சா விற்பதாக வேலகவுண்டம்பட்டி போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதன் அடிப்படையில் அப்பகுதிக்கு சென்ற போலீஸாா், அங்கு சந்தேகப்படும்படியாக நின்றுகொண்டிருந்தவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினா்.

அதில், அவா் அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கூலித் தொழிலாளி தினேஷ் (22) என்பதும், அப்பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரை கைதுசெய்து போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 510 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

டிரெண்டிங்

கடம்பூரில் கஞ்சா விற்றவா் கைது

கடம்பூரில் கஞ்சா விற்றவா் கைது

மேட்டூா் காவிரி ஆற்றில் ஆண் சடலத்தை மீட்டு போலீஸாா் விசாரணை

மேட்டூா் காவிரி ஆற்றில் ஆண் சடலத்தை மீட்டு போலீஸாா் விசாரணை

கஞ்சா விற்றவா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தில் கைது

கஞ்சா விற்றவா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தில் கைது

கஞ்சா விற்றவா் கைது

கஞ்சா விற்றவா் கைது

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு