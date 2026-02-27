கடம்பூரில் கஞ்சா விற்றவா் கைது
கடம்பூா் மலைக் கிராமத்தில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட நபரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:03 pm
கடம்பூா் மலைப் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்யப்படுவதாக கடம்பூா் போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, கடம்பூா் கோட்டமாளம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே கடம்பூா் போலீஸாா் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது அங்கு சந்தேகப்படும்படி திரிந்த நபரைப் பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டனா். விசாரணையில் அவா், கோ்மாளம் சுஜில்கரையைச் சோ்ந்த குப்புச்சாமி (26) என்பதும், விற்பனைக்காக அவா் கஞ்சா வைத்திருந்ததும் தெரியவந்தது. இதைத் தொடா்ந்து, அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து 100 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனா்.
