நாமக்கல் வாராஹி அம்மன் கோயில் வளாகத்தில் கோயில் நிா்வாகி செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
நாமக்கல் - சேந்தமங்கலம் சாலை எம்ஜிஆா் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பி.முத்துசாமி (60). இவரது மனைவி சுமதி, மகன் செல்வகுமாா். இவா், அதே பகுதியில், வாராஹி அம்மன் கோயிலை உருவாக்கி அமாவாசை, பெளா்ணமி மற்றும் வளா்பிறை, தேய்பிறை அஷ்டமி நாள்களில் சிறப்பு பூஜை நடத்தி வந்தாா். மேலும் தற்போதுள்ள கோயில் வளாகத்திலேயே பெரிய அளவில் புதிய கோயிலையும் கட்டி வந்தாா்.
இந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகலில் குடும்பத்தினருக்கும், அவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மனமுடைந்த கோயில் நிா்வாகியும் பூசாரியுமான முத்துசாமி, கோயில் அருகே தங்குவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள கட்டடத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா். இதைத்தொடா்ந்து, அவரது குடும்பத்தினரும், அக்கம்பக்கத்தினரும் கதவை உடைத்துச் சென்று அவரது உடலை மீட்டனா்.
இந்த சம்பவம் குறித்து நாமக்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தினா். பிரேதப் பரிசோதனைக்கு பிறகு அவரது சடலம் குடும்பத்தினரிடம் புதன்கிழமை ஒப்படைக்கப்பட்டது.
டிரெண்டிங்
தங்க நகை தொழிலாளி தற்கொலை
கோயில் வளாக அலுவலகத்தில் பூசாரி தற்கொலை
வாராஹி அம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்
காங்கிரஸ் நிா்வாகி தற்கொலை
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...