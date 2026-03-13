Dinamani
நாமக்கல்

சாலை வசதி கோரி பொதுமக்கள் மறியல்: 42 போ் கைது

Updated On :13 மார்ச் 2026, 1:06 am

நாமக்கல் மாவட்டம், சேந்தமங்கலம் வட்டம், எருமப்பட்டி ஒன்றியம், பொட்டிரெட்டிப்பட்டி ஊராட்சி, பொன்னேரி கைகாட்டியிலிருந்து கோம்பை வரை சாலை வசதி கோரி நாமக்கல் ஆட்சியரகம் முன் மறியலில் ஈடுபட்ட 42 போ் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் அதன் மாவட்டச் செயலாளா் பி. பெருமாள் தலைமையில் மறியல் நடைபெற்றது. அப்போது, சாலை வசதி கோரி மாவட்ட ஆட்சியா், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், கோட்டாட்சியா், வட்டாட்சியா் என அரசு அலுவலா்களிடம் மனு அளித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்கள் புகாா் தெரிவித்தனா்.

மேலும், மக்கள் பயன்பாட்டில் இருந்த சாலையை சிலா் ஆக்கிரமித்து தங்களுக்கான பாதையாக உருவாக்கியுள்ளது குறித்து நடவடிக்கை எடுத்து, பொன்னேரி பகுதி மக்களுக்கு சாலை வசதி ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என முழக்கங்களை எழுப்பினா்.

அப்போது, அங்கு வந்த நல்லிபாளையம் காவல் ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா் மற்றும் போலீஸாா் மறியலில் ஈடுபட்டவா்களை குண்டுகட்டாக தூக்கி வாகனத்தில் ஏற்றினா். பச்சமுத்து என்ற விவசாயியை போலீஸாா் வாகனத்தில் ஏற்ற முயன்றபோது அவா் மயங்கி கீழே விழுந்தாா். உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அவா் கொண்டு செல்லப்பட்டாா். மொத்தம் 21 பெண்கள் உள்பட 42 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் ஏ. ஆதிநாராயணன், மாவட்ட நிா்வாகிகள் ஆா். வேலாயுதம், இ.எம். ராஜேந்திரன், மு.து. செல்வராஜ், மாவட்ட குழு உறுப்பினா்கள் கருப்பண்ணன், எஸ்.கே. சிவச்சந்திரன், ராயப்பன், பழனிமுத்து, பொன்னுசாமி, செல்வராசு, பச்சமுத்து உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.

