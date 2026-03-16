Dinamani
47 ஆண்டுகளாக பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலாக விளங்கிய ஈரான் முற்றிலும் தகர்ப்பு - டிரம்ப்கேரளத்தில் 47 இடங்களுக்கான பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுஎரிபொருள் தட்டுப்பாடு : இலங்கையில் 4 நாள் வேலை, 3 நாள் விடுமுறை! மக்களவையில் 8 உறுப்பினர்கள் மீதான இடைநீக்கம் ரத்து : அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் முடிவு45,000 மெட்ரிக் டன் எல்பிஜி உடன் ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக குஜராத் வந்தது சிவாலிக் கப்பல்!கரூர் உள்பட 4 மாவட்ட எஸ்.பி.க்கள் மாற்றம்! தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவுமேற்கு வங்க தோ்தல்: பாஜக வேட்பாளா்கள் அறிவிப்பு!
/
நாமக்கல்

பரமத்தி வேலூரில் இப்தாா் நோன்பு திறப்பு

பரமத்தி வேலூா் சகன்ஷா அவுலியா தா்கா பள்ளிவாசலில் ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு இப்தாா் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி

News image
இப்தாா் நோன்பு திறப்பில் பங்கேற்ற பல்வேறு கட்சியினா்.
Updated On :16 மார்ச் 2026, 11:16 pm

Syndication

பரமத்தி வேலூா்: பரமத்தி வேலூா் சகன்ஷா அவுலியா தா்கா பள்ளிவாசலில் ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு இப்தாா் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில், பள்ளிவாசல் நிா்வாகக் குழு செயலாளா் இக்பால் வரவேற்று பேசினாா். இதில் அதிமுக, திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினா், வா்த்தகா் சங்கத்தினா், தமிழ்ச்சங்க அறக்கட்டளையினா், கந்தசாமி கண்டா் கல்வி நிறுவனத்தினா் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்கேற்றனா்.

நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை வேலூா் சகன்ஷா அவுலியா தா்கா பள்ளிவாசல் உறுப்பினா்கள் ஹாஜி இப்ராஹிம், ஜாபா், அக்பா் உள்ளிட்டோா் செய்திருந்தனா். முபாரக் நன்றி கூறினாா்.

டிரெண்டிங்

