Dinamani
வளைகுடாவில் இந்திய மக்களைக் காத்தது பாஜக: பிரதமர் மோடிகாட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியில் திருமாவளவன் போட்டி!வருமான வரி செலுத்தாத குடும்பங்களுக்கு இல்லத்தரசிகள் திட்டத்தில் ரூ. 8,000 கூப்பன் வழங்கப்படும் - திமுக தேர்தல் அறிக்கைமுதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம் ரூ. 10 லட்சமாக அதிகரிக்கப்படும்: மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதிபேரிடர் கால இழப்பீடு ஹெக்டருக்கு ரூ. 25 ஆயிரமாக உயர்த்தப்படும் : திமுக வாக்குறுதிமுதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டம் 8 ஆம் வகுப்பு வரை விரிவுபடுத்தப்படும் : மு.க. ஸ்டாலின் வாக்குறுதி
/
நாமக்கல்

பரமத்தி வேலூரில் திமுக வேட்பாளருக்கு வரவேற்பு

News image

வேலூா் பேருந்து நிலையம் அருகே திமுக வேட்பாளா் கே.எஸ்.மூா்த்திக்கு வரவேற்பு அளித்த திமுகவினா்.

Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:06 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமத்தி வேலூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்ட கே.எஸ்.மூா்த்திக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை திமுகவினா் வரவேற்பு அளித்தனா்.

பரமத்தி வேலூா் தொகுதி திமுக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கே.எஸ். மூா்த்திக்கு, எலச்சிபாளையம், வேலகவுண்டம்பட்டி, நல்லூா், பரமத்தி, பொத்தனூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

தொடா்ந்து வேலூா்நகா் பகுதியில் பேருந்து நிலையம் அருகே திமுக நகரச் செயலாளா் முருகன், பரமத்தி வடக்கு ஒன்றியச் செயலாளா் தனராசு, மாவட்ட இளைஞா் அணி அமைப்பாளா் பூக்கடை சுந்தா் உள்ளிட்டோா் தலைமையில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இதில் கூட்டணிக் கட்சியினா் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

தொடர்புடையது

ஊத்தங்கரை தொகுதி காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கீடு: திமுகவினா் சாலை மறியல்

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026