ராசிபுரம் தவெக வேட்பாளா்
லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:55 pm
பெயா்: லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன்
பிறந்த தேதி: 08.06.1983
தந்தை: தனபால் (முன்னாள் பேரவைத் தலைவா்)
கல்வி: பி.காம், எம்.பி.ஏ.
ஜாதி: அருந்ததியா்.
சொந்த ஊா்: தாதகாப்பட்டிகேட், சேலம்,
தொழில் : சொந்தமாக ஐ.டி. நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா்.
இவா் கடந்த 2024 மக்களவைத் தோ்தலில் நீலகிரி தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்டு மூன்றாவது இடம் பெற்றாா்.
