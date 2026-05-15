சேந்தமங்கலம் ஒன்றியத்திற்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை நாமக்கல் ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
சேந்தமங்கலம் ஒன்றியம், கொண்டமநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சியில் ரூ. 45 லட்சம் மதிப்பீட்டில் துணை சுகாதார மைய கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதை பாா்வையிட்டு, ஆய்வு மேற்கொண்டு பணிகளை விரைந்து முடித்து பயன்பாட்டிற்கு வழங்கிட அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா்.
மேலும், பச்சுடையாம்பட்டியில் உள்ள தானியங்கி வானிலை நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். தொடா்ந்து, பொம்மசமுத்திரம் ஊராட்சி, ராமநாதபுரம் புதூரில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையின் சாா்பில் 15 ஆவது நிதிக் குழுத் திட்டத்தின் கீழ் மண்புழு கொட்டகை அமைத்து செயல்பட்டு வருவதை பாா்வையிட்டு, அதன் செயல்பாடுகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
மேலும் துத்திக்குளம் ஊராட்சியில் தூய்மை பாரத இயக்கம் கீழ் தூசி நீக்கும் இயந்திரம் மற்றும் நெகிழி கழிவுகளை துகள்களாக்கும் இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதை பாா்வையிட்டாா். சேந்தமங்கலம் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் செயல்படும் பொது இ-சேவை மையம், சேந்தமங்கலம் வட்டத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
படம் உள்ளது - 14சேந்தை
படவிளக்கம்-
சேந்தமங்கலத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்ட செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் துா்காமூா்த்தி.
தொடர்புடையது
வளா்ச்சி திட்டப் பணிகள்: மாவட்ட ஆட்சியா் ஆய்வு
வளா்ச்சிப் பணிகள்: சீா்காழியில் ஆட்சியா் ஆய்வு
கடத்தூா் ஒன்றியத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்
நாகமரை காவிரிக் கரையில் ரூ.1.09 கோடியில் காட்சிமுனைப் பகுதி
விடியோக்கள்
சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
தினமணி செய்திச் சேவை
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு