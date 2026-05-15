Dinamani
கருப்பு திரைப்படம் இன்று(மே 15) ரிலீஸ் - படக்குழு அறிவிப்புநீட் தோ்வை ரத்து செய்யக் கோரி நாளை ஆா்ப்பாட்டம்: இடதுசாரிகள் ஆதரவுசிபிஐ இயக்குநருக்கு பதவி நீட்டிப்பு: இன்று காங்கிரஸ் ஆா்ப்பாட்டம்ஏப்ரலில் மொத்த விற்பனை பணவீக்கம் 8.3%: 42 மாதங்களில் இல்லாத அதிகபட்சம்சென்னை-கா்நாடக விரைவு ரயில்கள் ஜூன் 7-இல் மாற்று பாதையில் இயக்கப்படும்கோவை, நீலகிரி, ராமநாதபுரம் உள்பட 7 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கைஅரசு ஊழியா்களின் செயல்திறன் மேம்பாடு குறித்த தேசிய மாநாடு - இன்று நடத்துகிறது மத்திய அரசு
/
நாமக்கல்

தலைமலை கோயில் பஞ்சலோக கோபுர கலசம் மாயம்: உதவி ஆணையரிடம் பக்தா்கள் புகாா்

News image
Updated On :39 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் தலைமலை வெங்கடாசலபதி கோயில் கோபுர பஞ்சலோக சிலை அகற்றப்பட்டு சிமென்ட்டால் செய்யப்பட்ட கலசம் கோபுரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக எருமப்பட்டியைச் சோ்ந்த கோயில் குடிபாட்டு பக்தா் ஆா். சீனிவாசன், நாமக்கல் இந்துசமய அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையரிடம் புகாா் மனு அளித்தாா்.

இதுகுறித்து வியாழக்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

மோகனூா் வட்டம், வடத்தூா் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட தலைமலையில் வெங்கடாசலபதி கோயில் அமைந்துள்ளது. புராண கால சிறப்பு பெற்ற இக்கோயிலில் இருந்த விளக்கு நாச்சியாா் எனும் ஐம்பொன் சிலை மாயமானதாக புகாா் எழுந்தது.

இதுதொடா்பாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். இச்சூழலில் கோயில் கோபுரத்தில் இருந்த பஞ்சலோக கலசம் அகற்றப்பட்டு சிமென்ட்டால் செய்யப்பட்ட கலசம் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுதொடா்பான புகைப்படங்களுடன் கூடிய ஆதாரத்தை நாமக்கல் இந்து சமய அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையரிடம் வழங்கியுள்ளேன். குறிப்பாக கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு கோயில் கும்பாபிஷேகத்தின்போது வைக்கப்பட்டிருந்த பஞ்சலோக கலசத்தின் புகைப்படமும், தற்போது உள்ள போலி கலசத்தின் புகைப்படமும் இணைத்து புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை விசாரணை செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், விளக்குநாச்சியாா் சிலை மற்றும் கோபுர கலசத்தை மீட்டு கோயிலில் நிறுவ வேண்டும். கோயில் விளக்குநாச்சியாா் சிலை கடத்தல், கோபுர கலசம் மாயம் என புகாா் எழுவதால் கோயில் பரம்பரை அறங்காவலா்களை நிரந்தர தகுதி நீக்கம் செய்யவேண்டும். மேலும், கோயில் நிா்வாகத்தை இந்து சமய அறநிலையத் துறையே ஏற்று நடத்த வேண்டும் என்றாா்.

படம் உள்ளது-14மனு

பட விளக்கம் -

தலைமலை கோயில் கோபுர பஞ்சலோக கலசம் மாயமானதாக நாமக்கல் இந்து சமய அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையரிடம் புகாா் மனு அளித்த கோயில் பக்தா்கள்.

தொடர்புடையது

தூத்துக்குடியில் டிஜிட்டல் பதாகைகளால் விபத்து அபாயம்: மாநகராட்சி ஆணையரிடம் பாஜக புகாா்

தூத்துக்குடியில் டிஜிட்டல் பதாகைகளால் விபத்து அபாயம்: மாநகராட்சி ஆணையரிடம் பாஜக புகாா்

நாமக்கல் அறிஞா் அண்ணா அரசு கல்லூரியில் மாணவா்கள் சோ்க்கைக்கான உதவி மையம் அமைப்பு

நாமக்கல் அறிஞா் அண்ணா அரசு கல்லூரியில் மாணவா்கள் சோ்க்கைக்கான உதவி மையம் அமைப்பு

அர. செட்டிப்பட்டி ஐயனாரப்பன் கோயில் குடமுழுக்கு

அர. செட்டிப்பட்டி ஐயனாரப்பன் கோயில் குடமுழுக்கு

எஸ்.ஐ. மீது தாக்குதல்: திமுக பிரமுகா் கைது

எஸ்.ஐ. மீது தாக்குதல்: திமுக பிரமுகா் கைது

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு