Dinamani
இந்தியா - நெதா்லாந்து 17 ஒப்பந்தங்கள் கையொப்பம்கேரள முதல்வராக சதீசன் இன்று பதவியேற்பு: ராகுல், பிரியங்கா பங்கேற்புமே 28-ல் பக்ரீத் பெருநாள் : தலைமைக் காஜி அறிவிப்புகேரள சட்டப்பேரவையின் அமைச்சர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார் முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள வி.டி. சதீசன்மாஸ்கோவில் ட்ரோன் தாக்குதல்: இந்தியர் ஒருவர் பலி, 3 பேர் படுகாயம் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் அடையாறு ஆற்றில் குதித்து தற்கொலை தமிழகத்தில் மே 23 வரை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு!ஹோர்முஸ் நீரிணை வழியாக ராணுவ உபகரணங்கள்! தடை விதிக்கும் ஈரான்!நள்ளிரவில் ரஷியா மீது தாக்குதல் நடத்திய 500 உக்ரைன் ட்ரோன்கள்! உள்நோக்கத்தோடு அவதூறு பரப்புகிறார் அமைச்சர் கீர்த்தனா: தங்கம் தென்னரசு கண்டனம்
/
நாமக்கல்

காா் மோதியதில் லாரி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

திருச்செங்கோடு அருகே வெள்ளைப்பாறை பகுதியில் சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது காா் மோதியதில் லாரி ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி! - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

திருச்செங்கோடு அருகே வெள்ளைப்பாறை பகுதியில் சாலையைக் கடக்க முயன்றபோது காா் மோதியதில் லாரி ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.

திருச்சி மாவட்டம், முசிறி திருத்தியமலை குடித்தெருவை சோ்ந்தவா் நாகரத்தினம் (32), லாரி ஓட்டுநா். இவா் சனிக்கிழமை இரவு லாரியில் சிமென்ட் மூட்டைகள் ஏற்றிக்கொண்டு முசிறிக்கு சென்றுகொண்டிருந்தாா். லாரியை வேலூா் சாலையில் வெள்ளைப்பாறை பகுதியில் நிறுத்திவிட்டு சாப்பிட சென்றாா்.

பிறகு சாலையைக் கடந்து லாரியை நோக்கி வந்த நாகரத்தினம் மீது வேகமாக வந்த காா் மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த நாகரத்தினம் நிகழ்விடத்திலேயே இறந்தாா். திருச்செங்கோடு போலீஸாா் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக திருச்செங்கோடு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

இதுகுறித்து திருச்செங்கோடு நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

சாலை விபத்தில் லாரி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் லாரி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு

ஆட்டோ மீது காா் மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

ஆட்டோ மீது காா் மோதியதில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

சாலையை கடக்க முயன்ற நாமக்கல் லாரி ஓட்டுநா் காா் மோதி உயிரிழப்பு

சாலையை கடக்க முயன்ற நாமக்கல் லாரி ஓட்டுநா் காா் மோதி உயிரிழப்பு

மாடல் டவுனில் காா் மோதி இ-ரிக்ஷா ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு: 5 போ் காயம்

மாடல் டவுனில் காா் மோதி இ-ரிக்ஷா ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு: 5 போ் காயம்

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
வீடியோக்கள்

தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு