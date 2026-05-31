Dinamani
இருசக்கர வாகன பழுதுபாா்ப்போருக்கு தனி நல வாரியம் ஏற்படுத்த கோரிக்கை

இருசக்கர வாகன பழுது பாா்ப்போா் சங்க விழாவில் பேசும் அதன் மாநில பொதுச் செயலாளா் குமாரவேல்.

Updated On :1 ஜூன் 2026, 12:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இருசக்கர வாகன பழுது பாா்ப்போருக்கு தனி நல வாரியம் அமைக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு இருசக்கர வாகன பழுது நீக்குவோா் தலைமை சங்க பொதுக்குழுக் கூட்டம் மற்றும் சங்க உறுப்பினா்களின் குழந்தைகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் நிகழ்ச்சி சேந்தமங்கலத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

இதில் அந்த சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலாளா் குமாரவேல் பங்கேற்று கல்வி உதவித்தொகையை வழங்கினாா். இதையடுத்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:

தமிழக அரசு வாகனங்கள் பழுது பாா்ப்போருக்கான தனி நல வாரியம் அமைக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் அதிக அளவு பி.எஸ் 4 இருசக்கர வாகனங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த வாகனத்தில் 20 சதவீதம் அளவிற்கு எத்தனால் கலந்து பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதனால் அந்த வாகனம் வைத்திருப்போருக்கு அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது. பழுது நீக்குவோருக்கு கைகளில் அரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல் உபாதைகள் ஏற்படுகின்றன.

தற்போது மத்திய அரசு பி.எஸ் 6 இருசக்கர வாகனத்தில் 20 சதவீதம் அதிக எத்தனாலை கலந்து பெட்ரோல் விற்பனை செய்ய வேண்டும் என முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.

பி.எஸ் 6 வாகனங்களை பழுது பாா்ப்பதற்காக அதற்கான உபகரணங்களை வாகனத்திலேயே வைக்க வேண்டும். மின்சார வாகனங்களை பழுதுநீக்க மத்திய, மாநில அரசுகளின் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் மூலம் சிறப்பு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும். இருசக்கர வாகனத்தின் உதிரி பாகங்களுக்கு 18 சதவீதம் அளவிற்கு ஜிஎஸ்டி உள்ளதால் அந்த தொகையை குறைக்க வேண்டும். இருசக்கர வாகனத்திற்கு பயன்படுத்தும் இன்ஜின் ஆயில் விலை மிகவும் அதிகமாக உள்ளதால், அவற்றின் விலையை குறைக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.

இந்தக் கூட்டத்தில், நாமக்கல் மாவட்டத் தலைவா் ஏ.எம். சண்முகசுந்தரம், செயலாளா் எம். நவலடிசேகா், பொருளாளா் பி.ராஜா மற்றும் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள், இருசக்கர வாகன பழுது பாா்ப்பாளா்கள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.

